Lehrte

117 Menschen haben am vergangenen Mittwoch im Rotkreuz-Zentrum ihr Blut gespendet. Alleine die Anzahl der gesamten Spender käme relativ selten vor, werde jedoch durch die Zahl der Erstspender überboten, erklärt der Vorsitzende des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Lehrte, Achim Rüter, erfreut. Von den Anwesenden nahmen 31 erstmals an einer Blutspende teil.

Menschen zeigen ihre Solidarität

„Wir waren im Vorfeld davon ausgegangen, dass es weniger sind“, gesteht Rüter. Grund für diese Annahme sei auch die Ausbreitung des Coronavirus in der Region Hannover gewesen. Viele Bürger würden jetzt vorsichtiger, was den Kontakt mit Mitmenschen angeht. Bei der Blutspende des DRK war davon jedoch wenig zu spüren. „Der überproportionale Anteil an Erstspendern zeigt uns, dass die Menschen in Krisensituationen solidarisch sind und helfen wollen.“

Im Rotkreuz-Zentrum habe an diesem Tag zudem eine friedliche Stimmung geherrscht, so Rüter. Auch einige Schutzvorkehrungen hatten die ehrenamtlichen Helfer zuvor ordnungsgemäß getroffen: Am Eingang hatten sie Hinweisschilder angebracht, wie sich die Spender in den Räumlichkeiten zu verhalten haben, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

Außerdem wurden beispielsweise die Spenderstühle mindestens einen Meter voneinander getrennt und bei den Teilnehmer vor dem Eintritt Fieber gemessen. „Die Leute waren beinahe lammfromm und haben sich sehr diszipliniert an die Vorgaben gehalten“, sagt Rüter.

Bevor die Spender das Rotkreuz-Zentrum betreten dürfen, wird ihre Temperatur gemessen. Quelle: Deutsches Rotes Kreuz Lehrte

Verweildauer in Spenderlokalen wird verkürzt

Dass die Menschen motiviert sind, Blut zu spenden, hat auch Ingeborg Grove bemerkt. Sie ist die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Hämelerwald. Auch sie und ihre ehrenamtlichen Helfer wollen an dem Blutspende-Termin im April festhalten – trotz Corona und mit den gleichen Hygienemaßnahmen wie der DRK-Ortsverein Lehrte.

„Wir können nur hoffen, dass die Leute kommen“, sagt Christel Pinkawa, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ahlten. Alleine schon, weil die Krankenhäuser derzeit einen großen Bedarf an Blutkonserven hätten. Pinkawa setzt bei der Blutspende im April ebenfalls auf die zwei großen D’s: Desinfektionsmittel und Distanz. „Sonst haben die Teilnehmer nach den Spenden gemütlich zusammengesessen. Das wird jetzt allerdings anders laufen.“ Damit die Anwesenden möglichst kurz in den Räumen verweilen, falle das Imbissangebot dieses Mal kleiner aus.

74 Menschen spenden im März in Sievershausen Blut

Der DRK-Ortsverein Sievershausen hatte erst am Dienstag, 10. März, eine Blutspende im Sportheim organisiert. Dorthin seien 74 Spender gekommen, davon fünf Erstspender. Wenn sich die Entwicklungen zum Coronavirus allerdings weiter verschärfen sollten, wisse die Vereinsvorsitzende Annemarie Gebhardt noch nicht, ob und inwiefern die nächste Blutspende im Juni stattfinden könne.

Wann sind die nächsten Blutspenden? Gleich vier DRK-Ortsvereine organisieren in den kommenden Monaten Blutspenden: Der DRK-Ortsverein Lehrte bittet das nächste Mal am Mittwoch, 15. April, von 15 bis 19.30 Uhr zur Blutspende. Diese wird von den Ehrenamtlichen im Rotkreuz-Zentrum an der Ringstraße 9 organisiert. Die nächste Blutspende des DRK-Ortsvereins Ahlten ist am Montag, 27. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr. Die Spender und Helfer versammeln sich dann in der Grundschule an der Straße Im Wiesengrund 3. Auch am Montag, 27. April, von 16 bis 20 Uhr ruft der DRK-Ortsverein Hämelerwald zur Blutspende auf, die in den Räumen der Grundschule an der Straße Am Hainwald 4 stattfindet. Mehr Zeit lässt sich der DRK-Ortsverein Sievershausen. Dort können Freiwillige erst am Dienstag, 16. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Sportheim am Schmiedeweg 12 ihr Blut spenden.

Von Laura Beigel