Lehrte

Der Vorstand des DGB-Kreisverbandes Region Hannover und des DGB-Ortsverbandes Lehrte haben beschlossen, sich in den Bundestagswahlkampf 2021 einzumischen – aber nicht zugunsten einer Partei, sondern für die gewerkschaftliche Forderung nach Arbeit und sozialer Gerechtigkeit. „Wir wollen als überparteiliche Organisation den Bürgern die Gelegenheit geben, sich über die Ziele der Parteien zum Thema Altersversorgung und Rente zu informieren und mit den Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlkreises 47 zu diskutieren“, erklärt der DGB Kreis- und Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold.

Interessierte Zuhörer sind daher für Dienstag, 21. September, ab 17.30 Uhr ins Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Straße 16, zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion eingeladen. Daran nehmen Thorsten Kuhn (Die Linke), Tilman Kuban (CDU), Simone Meyer (Die Grünen), Matthias Miersch (SPD) und Nadin Zaya (FDP) teil.

Zum Auftakt gibt es ein Impulsreferat

Patrick Schreiner vom Verdi-Bundesvorstand wird zu Beginn der Veranstaltung ein zehnminütiges Impulsreferat zum Thema Rente halten, das die rentenpolitischen Forderungen der Gewerkschaften wiedergibt. Danach wird der Leitende Verbandsdirektor Mathias Quast die Diskussion moderieren und die Altersvorsorge für die zukünftigen Rentnergenerationen thematisch aufarbeiten.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Pandemiebedingt ist die Anzahl der Teilnehmer auf 110 Personen begrenzt. Platzreservierungen sind per E-Mail an die Adresse DGB-Lehrte@web.de möglich. Wer ohne Anmeldung erscheint, wird nur eingelassen, wenn es noch freie Plätze gibt. Es gilt eine Maskenpflicht und die 3-G-Regel. Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Von Katja Eggers