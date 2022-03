Lehrte

„Der Wandel ist weiblich!“: Unter diesem Motto beteiligen sich der DGB Ortsverband und der Verdi Ortsverein Lehrte/Sehnde am Internationalen Frauentag. Sie werden am Dienstag, 8. März, mit einem Informationsstand im Einkaufszentrum Zuckerfabrik vertreten sein und dort coronakonform Rosen und kleine Aufmerksamkeiten an Frauen verteilen. Für alle, die Interesse haben, gibt es auch Informationen und Material zur Frauenpolitik.

DGB Lehrte/Sende zum 8. März: Frauen dürfen nicht zu kurz kommen

„Nicht nur die Corona-Pandemie hat die Frauen besonders hart getroffen, sondern auch der digitale Wandel, die Globalisierung und der Kampf gegen den Klimawandel verändern die Arbeitswelt grundlegend. Damit Frauen in diesem Wandel nicht zu kurz kommen, gehören ihre Perspektiven und Bedürfnisse in den Fokus. Wir erwarten von den Entscheidungsträgern und -trägerinnen in Politik und Wirtschaft, Frauen stärker einzubeziehen“, sagt Martina Buchheim vom DGB-Ortsverband Lehrte. Ein wichtiger Baustein zur Gleichberechtigung ist ihrer Meinung nach auch die Arbeit der Betriebsräte, die aktuell in vielen Unternehmen neu gewählt werden.

Von Sandra Köhler