Auf der ganzen Welt wollen Menschen am Freitag, 20. September, für besseren Klimaschutz demonstrieren. Dem schließt sich die Lehrter Fridays for future-Gruppe an und ruft Lehrter Bürger und Schüler für Freitag zum Klimastreik auf. Demonstriert wird unter dem Motto #AlleFürsKlima ab 11.30 Uhr zunächst vor dem Gymnasium an der Burgdorfer Straße 16. Anlass für die Protestaktionen an diesem Tag sind die in New York stattfindende UN-Klimakonferenz sowie die Veröffentlichung des Maßnahmenkatalogs für Klimaschutz der Bundesregierung.

Klimademo: DGB und Verdi sind dabei

In Lehrte rechnet Organisator Luca Schneider mit rund 250 Teilnehmern. „Wir werden vom Gymnasium aus in Richtung Parkstraße laufen, eine Runde durch das Zentrum machen und zum Gymnasium zurückkehren“, beschreibt Schneider die Route des Demonstrationszugs. „Um 13 Uhr wird es eine Abschlusskundgebung mit Vertretern des DGB und der Gewerkschaft Verdi geben“, sagt er. Diese werde maximal eine Dreiviertelstunde dauern.

Statt einer Demonstration durch die Innenstadt greifen die Fridays for Future-Anhänger vor dem Gymnasium zum Mikrofon und rufen zu mehr Klimaschutz auf. Quelle: Laura Beigel

„Wir stehen als DGB Ortsverband Lehrte und Verdi-Ortsverein Lehrte/ Sehnde in einem engen Austausch mit der Fridays-for-Future-Bewegung in Lehrte“, sagt der DGB Ortsverbandsvorsitzende Reinhard Nold. „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich mit den Aktionen von Fridays-for-Future solidarisieren und an Demonstrationen teilnehmen wollen, sollten das geltende Arbeitsrecht beachten und sich für diese Zeit freinehmen“, sagt er.

Die Fridays -for-Future-Bewegung pocht auf die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens, unter anderem eine Begrenzung der jährlichen globalen Erderwärmung. Für Deutschland wird ein Ausstieg aus der Kohleproduktion bis zum Jahr 2030 gefordert.

