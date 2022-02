Ein Namenswechsel, der Glück bringen soll: Die bisherige DRK-Kita „Villa Nordstern“ in Lehrte heißt nun „Kita Kleeblatt“. So kann sie nicht mit der neuen Kita des Lehrter SV verwechselt werden, die unlängst gleich nebenan in der historischen Villa Nordstern ihren Betrieb aufgenommen hat.