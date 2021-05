Aligse

Bürgerinnen und Bürger aus den Dörfern Aligse, Kolshorn, Röddensen und Steinwedel mussten für einen kostenlosen Corona-Schnelltest bisher nach Lehrte fahren. Nun können sie den Abstrich auch in Aligse vornehmen lassen. Tony Gärtner, Wirt des Restaurants Vileh, stellt dafür mittwochs von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr seine Räume an der Peiner Heerstraße 30 zur Verfügung. Die Abstriche werden dort in der Weinstube vorgenommen.

„Auch älteren und weniger mobilen Personen soll so wohnortnah eine Möglichkeit geben werden, sich testen zu lassen“, sagt der ehemalige stellvertretende Vorsitzender des Lehrter Roten Kreuzes, Jörg Zacharias aus Aligse. Die Kooperation zwischen dem Roten Kreuz, Gärtner und ehrenamtlich tätigen Freiwilligen hatte sich kurzfristig ergeben, nachdem ein ursprünglich eingebundener Apotheker kein Personal für die Teststelle finden konnte.

Lesen Sie auch: Ahlten hat jetzt ein Schnelltestzentrum

Auch Pfingsten wird getestet

Das neue Angebot wurde nur möglich, weil sich in Aligse Bürgerinnen und Bürger spontan zur Mitarbeit zur Verfügung stellten. „Für die Durchführung der Tests in Aligse hat sich medizinisches Fachpersonal gemeldet“, betont Achim Rüter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Lehrte. Dieses stellt das Test- und Hygienematerial sowie die Logistik und den formalen Rahmen zur Verfügung. Das Angebot in Aligse ist eine Außenstelle des vom DRK Lehrte in der Turnhalle an der Friedrichstraße betriebenen Schnelltestzentrums.

Am Pfingstwochenende besteht am Sonnabend, 22. Mai, in Aligse von 9 bis 12 Uhr und in Lehrte von 10 bis 15 Uhr sowie am Montag, 24. Mai, von 15.30 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das DRK sucht für seine Testzentren zudem noch ehrenamtliche Helfer. Wer als Freiwilliger mitarbeiten möchte, kann sich per E-Mail an Info@ov-lehrte.drk.de melden.

Von Katja Eggers