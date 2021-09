Lehrte

Seit Anfang September sind alle Seniorenangebote des Roten Kreuzes in Lehrte wieder vollständig im Betrieb. Das teilt Vorsitzender Achim Rüter jetzt mit. Sehr zur Freude der Besucherinnen und Besucher gebe es nun am ersten und dritten Montag im Monat auch in der Seniorenbegegnungsstätte Goethestraße wieder einen Kaffee- und Spielnachmittag. Das nächste Treffen findet am 20. September ab 14.30 Uhr statt.

Lediglich die Begrenzung der Besucherzahlen durch das Hygienekonzept der Stadt Lehrte ist noch ein kleines Manko. Obwohl alle Besucher und auch die Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes vollständig geimpft sind, dürfen aktuell maximal 21 Personen teilnehmen. Die Stadt sei jedoch dabei, das Rahmenkonzept anzupassen.

Rüter: Pandemie hat Zusammenhalt gestärkt

In seiner Begrüßung beim ersten Seniorentreffen im September ging Rüter auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die vielfältigen Aufgaben des Roten Kreuzes in dieser Zeit ein. Gerade für ältere Menschen seien die Kontaktbeschränkungen nicht einfach gewesen. Dennoch habe die Pandemie auch ihre positiven Seiten gehabt. Die Nachbarschaftshilfe etwa habe den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft gestärkt.

Seniorentreffen: Neue Leiterin ist Christa Wegner

Die Leitung des Rotkreuz-Angebotes in der Seniorenbegegnungsstätte hat Christa Wegner übernommen. Ende 2019 hatte ihre Vorgängerin Elisabeth Klein nach sechs Jahren altersbedingt aufgehört. Mit der Leitung durch Wegner gibt es eine weitere Veränderung: selbst gebackenen Kuchen.

Das monatliche Sonntags-Café im Rot-Kreuz-Zentrum an der Ringstraße war bereits im Sommer zum traditionellen Termin am letzten Sonntag im Monat wieder an den Start gegangen. Neben einer gemütlichen Kaffeetafel gibt es auch dort die Möglichkeit, zu klönen oder Gesellschaftsspiele zu spielen.

Edeltraut Zippel und Achim Rüter vom Roten Kreuz sind guter Dinge, dass jetzt auch schon länger geplante Projekte ins Rollen kommen können. Es sollen weitere Aktivitäten in der Seniorenarbeit angestoßen werden, zum Beispiel ein Besuchsdienst. Ferner stehe der Themenkomplex Kinder/Jugendliche mit einem Fokus auf Bildungsgerechtigkeit und Armut auf der Agenda.

Das DRK sucht noch Helfer

Wer als Freiwilliger beim DRK mitarbeiten oder Ideen, Zeit und Lust zur gesellschaftlichen Gestaltung einbringen möchte, kann sich unter der Mailadresse Info@ov-lehrte.drk.de oder unter Telefon (05132) 3311 melden.

Von Achim Gückel