Lehrte

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Lehrte verlängert sein Angebot für Corona-Schutzimpfungen am Abend. Noch an zwei Dienstagen, am 1. und am 8. Februar, gibt es von 18 bis etwa 22 Uhr den schützenden Piks im Testzentrum des DRK in den Räumen des ehemaligen Restaurants Classico an der Bahnhofstraße 19.

Nach Einschätzung von Andreas Klingberg, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins waren die vier bisher angebotenen Impfaktionen ein Erfolg. Allein am Dienstag dieser Woche hätten 56 Menschen sich an der Bahnhofstraße immunisieren lassen. In den Wochen zuvor seien es jeweils ähnlich viele gewesen. Unter den Menschen, die zum DRK gingen, seien auch stets einige gewesen, die sich ihre Erstimpfung verabreichen ließen. Daher habe man sich entschlossen, das Angebot vorerst aufrecht zu erhalten.

Die Impfaktion am Abend sei ideal für Berufstätige, sagt Klingberg. Eine Terminabsprache sei dafür nicht nötig. Geimpft werden alle Interessierten über zwölf Jahren. Dazu müssen ein Ausweisdokument sowie der gelbe Impfausweis, soweit vorhanden, mitgebracht werden. Informationen rund um die Impfung gibt es im Internet auf der Seite vom Robert-Koch-Institut (www.rki.de). „Wenn möglich bitte die Impfeinwilligung ausdrucken und mitbringen, dann geht die Impfung noch schneller“, betont Klingberg.

Impfstation an der Zuckerpassage

Auch in der von den Maltesern betreuten Impfstation an der Zuckerpassage geht das Impfen gegen die Auswirkungen einer Covid-Erkrankung weiter. Geöffnet ist sie montags bis freitags jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Von Achim Gückel