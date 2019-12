Lehrte

Musik und Spiritualität war das Thema von Nana Zeh, Leiterin der Musikschule Ostkreis Hannover, das sie als Kanzelrednerin in der Matthäuskirche am dritten Advent auf ihre ganz persönliche Weise vorstellte. Denn für sie gehört die Musik selbstverständlich unabdingbar dazu – und wurde so als musikalischer Beitrag von Schülern der Musikschule zu ihrem Vortrag wunderbar ergänzt.

Nana Zeh konnte Noten noch vor den Buchstaben lesen

Sie habe eher Noten als Buchstaben lesen können, verriet Pastorin Beate Gärtner über ihre Gastrednerin. Da sie aus einer sehr musikalischen Familie komme, habe Zeh schon früh angefangen, Blockflöte und Klavier zu spielen. Im Studium habe sie sich auf Saxofon und Percussion fokussiert, erläuterte Gärtner. Als Rhythmus-Pädagogin arbeitete Zeh früher in Hannover und nahm eine Lehrtätigkeit in Hildesheim an. Seit 2016 leitet sie die Musikschule Ostkreis Hannover.

„Musik ist ein ganz besonderes Ausdrucksmittel, das die Gelegenheit bietet, mit anderen Menschen zusammenzukommen“, eröffnete Zeh ihre Rede, die sie unter das Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“ stellte und damit die Verbindung von Kirche und Musik hervorhob. Die Menschen würden auch wegen der Musik in die Kirche kommen, so Zeh. Dabei erinnerte sie an die großen Komponisten wie Händel und Bach sowie ihre großartigen geistlichen Messen und Oratorien. Musik werde bis heute als spirituelle Kraft eingesetzt, mit Trommelrhythmen, die in Trance versetzen und fest in die Rituale von Naturvölkern eingebunden seien, erläuterte Zeh.

Musik als verbindendes Erlebnis

Die Musikschulleiterin lebte längere Zeit in Rio de Janeiro, wo sie sich der brasilianischen Musik widmete. Sie habe dort das religiöse Fest einer Sambaschule miterlebt mit Gesängen und Tänzen über den Amazonas, die in ihr ein Gefühl der Erhabenheit ausgelöst hätten, erzählte Zeh. So seien aber auch Kirchentage als verbindendes Erlebnis spürbar, wo gemeinsam gesungen werde sowie Freude und Erkenntnis geteilt würden. Mit Sonaten von Georg Philipp Telemann und Johann Joachim Quantz, aber auch mit dem „Gloria in Excelsis Deo“, gespielt von dem Saxofon-Ensemble, ließ sie ihre Zuhörer an der ganz besonderen Gefühlswelt der Musik teilhaben.

Von Susanne Hanke