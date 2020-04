Lehrte

Das Osterwochenende naht, viele Menschen zieht es bei dem schönen Wetter nach draußen. Jedoch gilt wegen der Corona-Pandemie weiter das Kontaktverbot: Selbst Rasten auf einer Bank oder ein Picknick mit der Familie auf der Decke sind laut einer neuen Verordnung vom Land Niedersachsen aktuell nicht erlaubt.

„Wir werden in Lehrte über Ostern keine Bereiche sperren“, kündigt Stadtsprecher Fabian Nolting an. Die jetzt vom Land erlassene Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte beziehe sich vor allem auf touristische Ziele. Die gebe es rund um Lehrte aber nicht. „Und dazu zählt der Hohnhorstpark in Lehrte auch nicht“, sagt Nolting.

Viele Lehrter zieht es in den Hohnhorstpark

Die Stadt wolle Bewegung an frischer Luft und Sport den Lehrtern auch weiter ermöglichen und dies auch fördern. „Und dafür wird der Park momentan sehr gut genutzt“, hat Nolting beobachtet.

Er macht jedoch deutlich, dass das Sitzen im Park – etwa auf einer Decke zum Picknick oder auf einer Bank – momentan auch im Hohnhorstpark nicht erlaubt ist. Der Ordnungsdienst der Stadt Lehrte werde deshalb gemeinsam mit der Polizei am Osterwochenende kontrollieren, ob die Verordnung des Landes zur Beschränkung sozialer Kontakte auch in Lehrte eingehalten wird.

Ordnungsdienst und Polizei sprechen Kontrollen ab

Mit der Polizei gebe es enge Absprachen, welche Bereiche kontrolliert werden. „Dabei gehen wir auch in die Ortsteile“, sagt Nolting. Wer sich weigere, die Beschränkungen bei den sozialen Kontakten einzuhalten, der riskiere ein Bußgeld. „Wir appellieren aber an die Vernunft der Lehrter und sind optimistisch, dass sie die Regeln auch einhalten“, so Nolting.

Von Patricia Oswald-Kipper