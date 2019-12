Lehrte

Heiligabend allein zu Haus – das muss nicht sein. Wer keine Möglichkeit hat, mit Verwandten oder Freunden das Weihnachtsfest zu feiern und den Heiligabend trotzdem in netter Gesellschaft begehen möchte, ist beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) in Lehrte herzlich willkommen. An Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, ist die DRK-Geschäftsstelle in der Ringstraße 9 ab 16 Uhr geöffnet und festlich geschmückt.

Klönen, Karten spielen und Weihnachtsmusik hören

Bei Kaffee und Gebäck können sich die Besucher und die DRK-Mitarbeiter zunächst kennenlernen. „Abends gibt es neben einer Vorspeise den klassischen Kartoffelsalat mit Würstchen“, beschreibt DRK-Schatzmeisterin Edeltraut Zippel das kulinarische Angebot. „Auch ein leckeres Dessert wird natürlich nicht fehlen“, sagt sie.

Zwischen den Mahlzeiten besteht die Möglichkeit, miteinander zu klönen, Gesellschafts- und Kartenspiele zu spielen sowie der Weihnachtsmusik zu lauschen. „Jeder kann den Tag bei uns so begehen, wie er mag“, sagt der DRK-Vorsitzende Achim Rüter und fügt hinzu: „Hauptsache, gemeinsam statt einsam.“

Kostenlose Anmeldung bis Sonntagabend

Die Teilnahme an der Weihnachtsfeier ist kostenlos. Für Lebensmittel und Getränke wird um eine Spende nach dem Motto „Jeder gibt, was er kann“ gebeten. Es wird um Anmeldungen bis Sonntag, 22. Dezember, 21 Uhr, unter der Telefonnummer (0 51 32) 33 11 (von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr) oder mobil unter (01 77) 3 01 31 33 gebeten. Auch per E-Mail an Geschaeftsstelle@ov-lehrte.drk.de sind Anmeldungen möglich.

Auch wer sich gern an der Gestaltung des Heiligabends beim Roten Kreuz beteiligen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden. Wer nicht weiß, wie er zum DRK und nach der Feier wieder nach Hause gelangen kann, kann dies mit den DRK-Mitarbeitern besprechen. „In begründeten Fällen ist eine Abholung ab der Haustür denkbar“, sagt Rüter.

Von Gabriele Gerner