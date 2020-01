Hämelerwald

Nach der Silvesterknallerei kommt das große Aufräumen: Dieter Dohrmann und weitere Mitglieder der Bürgerinitiative Schöneres Ortsbild Hämelerwald haben bereits am Neujahrsmorgen den Ort vom Silvestermüll befreit. Dabei gab es besonders an der Dessauer Straße und auf dem Edeka-Parkplatz viel zu tun. Dort lagen besonders viele Überbleibsel von Knallern und Böllern herum. „Hier treffen sich in der Silvesternacht viele junge Leute zum Knallen“, sagt Dohrmann. Auffällig sei, dass seit Jahren die sogenannten Batteriefeuerwerke zunehmen. Aber auch Bier- und Sektflaschen sammeln die Ehrenamtlichen am Mittwoch ein.

Initiative sorgt seit 20 Jahren für Sauberkeit im Ort

Dohrmann hat die Bürgerinitiative Schönes Ortsbild Hämelerwald gegründet. Das Aufräumen am Neujahrstag liegt ihm besonders am Herzen. „Wenn wir den Müll nicht wegräumen, liegt er in einem halben Jahr noch auf den Grünflächen herum“, sagt er. Die Straßenreinigung der Stadt Lehrte komme mit dem Aufräumen kaum hinterher. „Die Autos haben schon nach kurzer Zeit viel von dem Müll festgefahren, der dann lange auf den Fahrbahnen haften bleibt“, erklärt Dohrmann.

Dieter Dohrmann sammelt den Silvestermüll von Hämelerwalds Straßen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Seit fast 20 Jahren sorgt die Bürgerinitiative für ein schöneres Ortsbild in dem 5000-Einwohner-Ort. Es gibt viel zu tun: Die Ehrenamtlichen kümmern sich nicht nur um den Silvestermüll, auch die vier von der Bürgerinitiative aufgestellten elf Abfallbehälter und Hundetoiletten werden regelmäßig gewartet. Eine große Aufgabe sei auch die Pflege des Bahnhofsunterführung. Dort entfernt die Bürgerinitiative regelmäßig Graffiti.

