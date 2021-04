Ahlten

Das traditionelle Maifest in Lehrte-Ahlten wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Die Organisatoren haben sich entschieden, die beliebte und von Vereinen der Ortschaft gestaltete Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen zu lassen. Stattdessen sollen jetzt die Ahltenerinnen und Ahltener für Frühlingsstimmung sorgen.

Bis einschließlich 2019 feierten die Ahltener Vereine und Organisationen regelmäßig am 1. Mai ihr beliebtes Fest rings um den Maibaum auf dem Platz am alten Dorfteich. Das Programm war stets umfangreich, Hunderte von Ahltenern machten mit.

Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie hätten die beteiligten Ahltener Vereine und Organisationen aber beschlossen, das Maifest ein zweites Mal ausfallen zu lassen, schreibt der Vorstand des Vereins Lebendiges Ahlten in einer Mitteilung. Auch einen Maikranz auf dem Platz am alten Dorfteich soll es nicht geben. Angesichts der Corona-Regeln sei es nicht möglich, gemeinsam den Kranz zu binden und diesen mit mehreren Freiwilligen aufzustellen, erläutert Günter Friedrich vom Verein Lebendiges Ahlten. „Dafür brauchen wir viele Helfer, die anpacken, das geht momentan nicht.“

Festlich geschmückte Birke statt Maikranz

Der Ort will trotz der Absage den Frühling in diesem Jahr gebührend begrüßen. Anstelle eines Maikranzes soll nun ein festlich geschmückter Maibaum auf dem Platz am alten Dorfteich aufgestellt werden. „Das wird diesmal eine Birke sein“, verrät Friedrich.

Die Ahltenerinnen und Ahltener sollen zudem in ihren Vorgärten einen Strauch oder einen Maikranz frühlingshaft schmücken. Die Organisatoren haben dafür 500 Tüten mit bunten Bändern und Deko-Blüten befüllt. Diese Tüten können am Sonnabend, 24. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf der Streuobstwiese an der Planetenstraße kostenlos abgeholt werden.

Von Patricia Oswald-Kipper