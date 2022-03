Lehrte

Eine cinematografische Zeitreise in die Fünfzigerjahre der Eisenbahnerstadt Lehrte verspricht Nostalgie pur. Ein Wiedersehen mit der Zuckerfabrik, schnaufenden Dampflokomotiven, Bahnübergängen und der Viehverladestation: All das ist in dem Heimatfilm „Lehrter Bilderbogen“ von 1959 zu sehen. Das Andere Kino am Sedanplatz in Lehrte zeigt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing im März gleich in acht Aufführungen. Die erste ist bereits für Sonntag, 6. März, vorgesehen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorführungen am Mittwoch und Sonntag

Schon im November und Dezember hatte das Andere Kino den Lehrter Bilderbogen mehrfach gezeigt. Die Vorstellungen waren schnell ausverkauft – weshalb sich die Stadt Lehrte, das Stadtmarketing und das Kino gemeinsam entschlossen haben, weitere Termine anzubieten. Der Film wird nun am Sonntag, 6., 13., 20. und 27. März, jeweils um 17 Uhr gezeigt. Wer dann keine Zeit hat, kann eine der Vorführungen an einem Mittwoch besuchen. Diese sind für den 9., 16., 23., und 30. März, jeweils um 20 Uhr vorgesehen.

Eintrittskarten können über die Internetseite des Anderen Kinos auf www.das-andere-kino.de reserviert werden. Statt eines festen Kartenpreises wird um eine Spende für Das Andere Kino gebeten.

Von Sandra Köhler