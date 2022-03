Lehrte

Endlich wieder Blues am Rodelberg: Das Bluesfestival meldet sich aus einer zweijährigen Corona-Zwangspause zurück. Die Macher haben für Lehrtes beliebtes Open Air nach alter Tradition den ersten Sonnabend im September reserviert. Jede Menge Blues gibt es bei der mittlerweile 37. Auflage am Rodelberg im Hohnhorstpark demnach am 3. September.

Auch nach zwei Jahren Zwangspause ist der Aktionswille der Organisatoren, die das Festival komplett ehrenamtlich stemmen, ungebrochen. Schon zweimal hatten sie zuvor vergeblich startbereit mit den Hufen gescharrt. „Angesichts hoher Infektionszahlen und der großen Ansteckungsgefahr durch die Varianten des Corona-Virus hätten wir in den beiden Jahren seit Beginn der Pandemie trotz hoher Hygiene-Auflagen keine Sicherheit für Besucher, Musiker und letztlich uns selber garantieren können“, erklärt Jens Veenhuis, Vorsitzender des Blues-Vereins, der das Bluesfestival seit nunmehr 36 Jahren maßgeblich organisiert.

Lesen Sie auch: Von Schützenfest bis Citylauf: So will Lehrte in diesem Jahr durchstarten

Darauf mussten Fans und Festivalmacher lange warten: Echtes Bluesparty-Feeling am Lehrter Rodelberch. Quelle: privat

Vorbereitungen sind in vollem Gange

Pandemiebedingt hatten auch die beliebten und stets gut besuchten winterlichen Clubkonzerte im Anderen Kino, die „Blues Specials“ mit ausgesuchten Perlen des Genres, nicht stattfinden können. Der Verein der Bluesfreunde wollte damit wenigstens einen Teil der Einnahmeverluste der durch die Pandemie gebeutelten Musiker ausgleichen

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer gern: Ob die Hausband Pickup The Harp in diesem Jahr wieder die Spielpausen versüßen werden, ist noch unklar, Quelle: privat

Umso tatkräftiger gehen die Lehrter Bluesleute jetzt an die Vorbereitungen für den 3. September. Unter anderem steht noch im März ein dreitägiges Wochenendseminar zur Qualitätssicherung und Optimierung für die Gäste auf und vor der Bühne auf dem Programm. Auch die Reihenfolge der Bands soll beim Seminar festgelegt werden. Welche Musiker auftreten werden, will Veenhuis indes noch nicht verraten.

Eintrittskarten werden voraussichtlich zu Ostern erhältlich sein. Weitere Informationen gibt es demnächst unter www.blues-in-lehrte.de.