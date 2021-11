Früher war es ein Problemfall: Die Pächter wechselten mehrfach, keiner kam richtig in Tritt. Mit Gastronom Dennis Gennermann hat sich das Haus am Lehrter See nun wieder fest in der lokalen Szene und als Ausflugsziel etabliert. Denn es gibt dort neben Gans und Grünkohkl auch Livemusik, Lesungen, eine Après-See-Party und einen kleinen Weihnachtsmarkt.