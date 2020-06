Arpke

Wenn in Niedersachsen demnächst die Sommerferien beginnen, werden viele Eltern für ihre Kinder wieder die Angebote zur Sommerferienbetreuung nutzen. Silke und Sebastian Schülke aus Arpke greifen dafür seit drei Jahren auf das Angebot am Naturfreundehaus Grafhorn zurück. Da die Sommerferienbetreuungen offizieller Einrichtungen und auch der Stadt Lehrte in Corona-Zeiten unter Einhaltung der entsprechenden Regeln stattfinden dürfen und auch sonst bereits viele Bereiche wieder öffnen, sind die Schülkes nun sehr überrascht: Denn die Naturfreunde dürfen ihre Ferienbetreuung nicht anbieten.

„Leider wurde uns mitgeteilt, dass die Behörde das nicht genehmigt“, berichtet Sebastian Schülke. Nachvollziehbar sei diese Entscheidung für ihn und auch für andere Eltern im Ort jedoch nicht, sagt er. Das Ansteckungsrisiko sei bei dem Angebot des Naturfreundehauses außerordentlich gering, denn alles finde draußen statt.

Anzeige

Auflagen waren zu hoch

Anette Helmreich von der Naturfreundejugend Lehrte hatte sich intensiv Gedanken über eine coronakonforme Ferienbetreuung gemacht: Die Kinder sollten unter Einhaltung sämtlicher Vorgaben auf dem Freigelände wochenweise in festen Gruppen betreut werden. Es sollte Kleingruppen geben und doppelt so viele Betreuer wie sonst.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Team Gemeinschaftseinrichtungen der Region Hannover hatte zunächst verlauten lassen, dass Zusammentreffen in Vereinsheimen und Versammlungen auf Vereinsgeländen nicht zulässig seien. Im Auftrag der Naturfreunde hakte die Stadt bei der Region noch einmal nach. „Und die Auflagen, die uns dann mitgeteilt wurden, waren so scharf, dass wir uns entschieden haben, die Ferienbetreuung nicht anzubieten“, erklärt Christian Helmreich, der das Naturfreundehaus zusammen mit seiner Frau betreibt. So hatte die Region mitgeteilt, dass am Grafhorn lediglich fünf Kinder aus maximal drei Haushalten betreut werden dürfen oder alle Kinder eine Maske tragen müssten.

Vater: „Haben Kinder keine Lobby?“

Mit dem Wegfall der Ferienbetreuung bricht dem Naturfeundehaus in Corona-Zeiten einmal mehr eine wichtige Einnahmequelle weg. Derzeit ist an vier Tagen lediglich die Außengastronomie geöffnet. Der Museumsbetrieb samt begehbarem Eisenzeithaus, die Mitmachwerkstatt und die Herberge müssen weiterhin geschlossen bleiben. Nun steht der Arbeitsplatz der Köchin auf dem Spiel, die die Kinder während der Ferienbetreuung verpflegen sollte. „Die Tiefschläge häufen sich, die Lage bleibt schwierig – wir kämpfen“, erklärt Christian Helmreich.

Schülke versteht nicht, warum für die Ferienbetreuung der Stadt anscheinend andere Maßstäbe gelten als für die der Naturfreunde. Die Kinder hätten in der Schule in den vergangenen Monaten schon viel hinnehmen müssen. Dass man ihnen das Ferienprogramm am Naturfreundehaus jetzt auch noch verwehre, sei nicht nachvollziehbar. Mit Blick auf offene Restaurants, Saunen und Fitnessstudios fragt sich Schülke, ob Kinder in Verwaltung und Politik keine Lobby hätten.

Jagaus Büro hat schon geantwortet

Sein Unverständnis hat der Vater zweier Kinder jetzt in einem Schreiben an den Regionspräsidenten Hauke Jagau formuliert. Schülke bittet darum, dass der Vorgang noch einmal überprüft werde. Jagaus Büro hat bereits geantwortet: Der Regionspräsident könne nachvollziehen, dass die nun wegfallende Ferienbetreuung ein wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf darstelle. Das Team Gemeinschaftseinrichtungen sei daher gebeten worden, den Sachverhalt noch mal zu überprüfen, heißt es in der E-Mail aus Jagaus Büro. Zwei Stunden später ging bei Schülke eine weitere E-Mail ein: Das Team Gemeinschaftseinrichtungen teilte mit, dass der Sachverhalt erneut geprüft und man sich wieder melden werde. Das Ergebnis steht noch aus.

Von Katja Eggers