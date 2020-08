Grafhorn

Das ging schnell: Die Open-Air-Kinoabende des Anderen Kinos Lehrte am Naturfreundehaus Grafhorn sind restlos ausverkauft. Das Kontingent von jeweils 150 Tickets für die zwei Vorstellungen am Freitag, 14. August, und Sonnabend, 15. August, ist komplett reserviert. Darauf weisen die Verantwortlichen des Anderen Kinos hin. Daher werde es an beiden Tagen auch keine Abendkasse mehr geben.

Am 14. August zeigt das Andere Kino in Grafhorn die Komödie „Die Känguru-Chroniken“, tags drauf dann den Film „Das perfekte Geheimnis“. Die Verantwortlichen bitten nun darum, dass sich die Gäste, die bestätigte Reservierungen haben, ihre Karten bis 20.15 Uhr am jeweiligen Abend am Eingang abholen. Der Einlass zu den Filmen startet jeweils um 19 Uhr, Filmbeginn ist gegen 21 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit.

Gäste sollen sich Klappstühle mitbringen

Weil pro Gast ein Sitzplatz verpflichtend ist, wird auch daran erinnert, sich nach Möglichkeit eigene Sitzgelegenheiten wie Klapp- oder Campingstühle mitzubringen. Es gelten außerdem die coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf aber am Sitzplatz sowie zum Essen und Trinken abgenommen werden.

Von Achim Gückel