Im Polizeikommissariat an der Osterstraße herrscht schon in ganz normalen Zeiten ordentlich Betrieb. Doch seit ein paar Wochen gehen dort zusätzlich noch Handwerker ein und aus. Denn der 1978 erbaute Gebäudekomplex wird innen in weiten Teilen saniert und renoviert. Bis Ende April sollen die Arbeiten noch andauern, welche weitgehend vom Vermieter der Immobilie getragen werden. Vorausgegangen war im vergangenen Jahr eine Verlängerung des Mietvertrags mit der Polizei um 15 Jahre. Frühere Bestrebungen, das Kommissariat an anderer Stelle in Lehrte anzusiedeln und dafür möglicherweise sogar einen Neubau zu errichten, sind vom Tisch.

Seit ein paar Tagen sind die Arbeiten im Kommissariat auch von außen gut erkennbar. Denn der Haupteingang an der Vorderseite des Gebäudes ist geschlossen. Dahinter spielt sich eine der wichtigsten Sanierungsarbeiten ab. Die bisherige Wache, die mehr als 40 Jahre in der bisherigen Form auf dem Buckel hatte, wird vollständig umgebaut. Sämtliche alten Einrichtungsgegenstände, der mehr als 30 Jahre alte Tresen und auch mehrere Wände kommen raus. „Hier wird alles neu gemacht“, sagt Hauptkommissar Bernd Steindam. Er ist im Kommissariat Leiter des Einsatz- und Streifendienstes und behält auch den Überblick bei den Umbauten.

Alles wird funktioneller und moderner

„Es wird hier alles funktioneller und moderner“, sagt Steindam. Auch ein neuer Besucherraum, sowie eine sogenannte Besucherschleuse und ein neuer Zugang zur Wache werden geschaffen, sagt er. Allein dafür zahlt das Land Niedersachsen 50.000 Euro. Doch für neue Farbe an den Wänden und Fliesen an den Fußboden sorgt der Vermieter. „Für uns ist das hier an dieser Stelle ein nahezu optimales Gebäude“, betont Steindam. Und mit den Sanierungen werde es nun auch optisch ansprechender.

In den kommenden Monaten müssen die 82 Polizeibeamte, die zum Kommissariat gehören, allerdings auf einer Baustelle und mit einigen Provisorien leben. Die Wache ist in einen hinteren Teil des Erdgeschosses umgezogen. Der Zugang für Besucher samt Klingel befindet sich zurzeit auf der Rückseite des Gebäudes. In der bisherigen Gewahrsamszelle ist nun die Waffenkammer untergebracht. „Kundschaft“, die man etwa zum Ausnüchtern zwischenzeitlich in die Zelle stecken musste, muss man ersatzweise nach Burgdorf oder Hannover schaffen.

Das Obergeschoss wurde schon 2018 erweitert

Doch das Ende für die Sanierung sei ja bereits in Sicht, meint Steindam. Und allerhand sei schon in den vergangenen Jahren geschafft worden. So wurden Versammlungs- und Aufenthaltsräume im obersten Geschoss saniert und mit neuem Mobiliar ausgestattet, die Fläche dort schon Ende 2018 dank dem Einbau von Gauben um 100 Meter vergrößert. Auch neue Teeküchen wurden an mehreren Stellen des Kommissariats eingebaut. Im späten Frühjahr soll dann allerdings die Frischzellenkur bei der Lehrter Polizei abgeschlossen sein.

Hauptkommissar Bernd Steindam zeigt den neu gestalteten Besprechungsraum. Quelle: Achim Gückel

Noch vor einigen Jahren hatte es Bestrebungen gegeben, das Lehrter Polizeikommissariat im Stadtgebiet an einer anderen Stelle anzusiedeln, möglicherweise sogar in einem Neubau. Diesen Umzug hätte der frühere Kommissariatsleiter Ulrich Bode gern gesehen. Und zwischenzeitlich war auch das Gelände des früheren Baumarkts Treude an der Germaniastraße als neuer Standort für die Lehrter Polizei im Gespräch. Doch daraus wurde nichts, denn unter anderem konnte sich das Niedersächsische Innenministerium nicht für diese kostspieligen Pläne erwärmen.

