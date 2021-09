Aligse

Fast ein Jahr lang ist am südlichen Ortsrand von Aligse dauerhaft und sekundengenau der Geräuschpegel dokumentiert worden. Jetzt hat ein Fachmann im Umweltausschuss der Stadt die Ergebnisse der Messungen präsentiert. Seine Bewertung: Am Rand des Dorfes gibt es tags wie nachts einen dauerhaften und deutlich vernehmbaren Geräuschteppich, der zum Großteil von der Autobahn 2 herrührt. Doch kritische Werte, die eine Gesundheitsgefährdung darstellen würden, werden nicht erreicht.

„Man kann nicht sagen, dass es am Rand von Aligse zu laut ist“, sagte Michael Oehlerking, Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft AMT aus Isernhagen, welche die Messungen vorgenommen hat. „Es ist nicht leise, aber gesunde Verhältnisse haben wir am Rand von Aligse allemal.“

Vertreter des Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse bewerten die Messungen indes anders. Sie sehen Richtwerte für Lärm in einem Wohngebiet überschritten und sprechen von einer eingeschränkten Lebensqualität im Dorf.

Station registriert Lärmpegel und Wetterdaten

Die Messungen mit der an der Straße Zur Kreuzeiche errichteten Station hatten im September 2020 begonnen. Seitdem registriert der Messcontainer Sekunde für Sekunde den aktuellen Lärmpegel sowie die Wetterverhältnisse, insbesondere Windrichtung- und stärke.

Ursprünglich hatten die mit Kosten von 40.000 Euro kalkulierten Messungen, die auf Drängen der SPD im Ortsrat beschlossen wurden, schon im Frühjahr 2020 beginnen sollen. Doch damals stoppte der erste Corona-Lockdown und der deutlich schwächere Verkehr auf den Straßen das Vorhaben. Stichhaltige Lärmwerte waren in dieser Zeit nicht zu erwarten, der Start der Messungen wurde um ein halbes Jahr verschoben.

Starke Schwankungen in den Messwerten

Die auch online veröffentlichten Messungen sind mit erheblichen Schwankungen versehen. Oehlerking nannte Basiswerte von rund 50 Dezibel tagsüber und 40 Dezibel in der Nacht. Es seien aber auch Spitzen von zehn bis zwölf Dezibel mehr verzeichnet worden, insbesondere bei Wind aus Richtung Autobahn. Diese Lärmspitzen seien prägnant und deutlich vernehmbar. Grundsätzlich komme der Lärm am Rand von Aligse zu 90 Prozent von der Autobahn und lege sich wie ein Teppich über den Ortsrand. Doch die kritischen Grenzwerte für Verkehrslärm, die eine Gesundheitsgefährdung ausmachten, also 66 Dezibel tagsüber und 56 nachts, seien im ganzen Jahr der Messungen nie erreicht worden, betonte der Ingenieur.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitglieder des Vereins für Dorfentwicklung bewerten die Messungen trotzdem kritisch. Werte oberhalb der Grenze für Gesundheitsgefährdung habe man nicht erwartet, sagt Imbke Meyer-Frerichs. Trotzdem sei es in Aligse „unheimlich laut“. Tatsächlich hätten die Messungen bewiesen, dass die gesetzlichen Richtwerte für den Lärm in einem reinen Wohngebiet von 40 Dezibel in der Nacht und 55 Dezibel tagsüber dauerhaft überschritten würden. Dass Oehlerking in seinem Vortrag die Wertung abgab, am Rand von Alisge sei es nicht zu laut, verärgert die Sprecherin. Die Experten hätten nur messen, aber nicht die Situation bewerten sollen.

Differenzen um die korrekten Richtwerte

Oehlerking wiederum stellt klar, dass die von den Bürgern ins Feld geführten Richtwerte nicht anwendbar seien. Sie bezögen sich nur auf den von Gewerbebetrieben ausgehenden Lärm, nicht aber auf Verkehrslärm. Sollte das Aldi-Logistikzentrum am Rand von Aligse gebaut werden, müsse dieses sich an die von Meyer-Frerichs genannten Werte halten.

SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann, selbst in Aligse zu Hause, äußerte sich im Ausschuss sehr froh darüber, dass nun die Messergebnisse vorlägen und diese „weit weg von Gesundheitsgefährdung“ seien. Es sei der Politik im Zusammenhang mit den Planungen für das Aldi-Zentrum immer wieder vorgeworfen worden, dass die Bauleitplanung nur auf Berechnungen basiere. Die Messtechnik habe diese Berechnungen nun bestätigt. Nun müsse es aber darum gehen, aus der Flut an Messdaten auch Erkenntnisse zu gewinnen – etwa jene, wie oft man am Rand von Aligse nahe an gesundheitsgefährdende Lärmwerte komme.

Ob die Messergebnisse nun genauer ausgewertet werden, etwa auf den Einfluss von Windrichtungen auf die Geräuschentwicklung oder den Lärmanteil der Bahnlinie, ist noch unklar. All das sei durchaus zu ermitteln, deutete Oehlerking an. Doch das sei bislang nicht der Auftrag an sein Unternehmen gewesen.

Von Achim Gückel