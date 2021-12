Lehrte

Diese Menschen haben die Stadt in diesem Jahr geprägt.

Mamoudou Doukouré

Gemeinsam zum Erfolg: Mamoudou Doukouré (von links) hat von Bäckermeister Marco Klöpper und dem Rentner Heinrich Rasche während seiner Ausbildung viel Unterstützung erfahren. Quelle: Katja Eggers

Mamoudou Doukouré ist ein Paradebeispiel für gelungene Integration: Der junge Mann ist vor fünf Jahren als Flüchtling und Analphabet von der Elfenbeinküste nach Lehrte-Ahlten gekommen. Jetzt hat er seine Ausbildung zum Bäcker geschafft und fertigt beim örtlichen Bäcker Hörnchen, Hefezöpfe und Buttercremetorten an. Unterstützt haben ihn Bäckermeister Marco Klöpper und Rentner Heinrich Rasche.

Lara Schulze

Lara Schulze (19) spielt seit ihrem achten Lebensjahr Schach und trainiert täglich sechs bis sieben Stunden. Quelle: Katja Eggers

Andere absolvieren nach dem Abi einen Freiwilligendienst, starten eine Ausbildung oder gehen ins Ausland. Die 19-jährige Lara Schulze aus Lehrte macht etwas ganz anderes: ein „Schachjahr“. In den nächsten Monaten will die fünffache deutsche Jugendmeisterin noch mehr trainieren. Denn sie hat große Ziele.

Henning Runne

Nach 36 Jahren als Pastor in Ahlten geht Henning Runne in den Ruhestand. Quelle: Michael Schütz

In der evangelischen Martinsgemeinde in Ahlten gibt es sicher eine ganze Reihe von Gemeindegliedern, die nur einen einzigen Pastor kennen. Seit Februar 1985 kümmerte sich Henning Runne um die geistlichen Belange der Protestanten in Lehrtes größtem Ortsteil. Jetzt müssen sich die Gläubigen an jemand Neuen gewöhnen, denn seit dem 30. September befindet sich der 65-Jährige im Ruhestand – seinem Ort aber bleibt er erhalten.

Marion Lange

Der Lehrter Bürgermeister Frank Prüße hat vom 1. November an eine neue Allgemeine Vertreterin: Marion Lange ist im Rat der Stadt mit Urkunde und Blumenstrauß offiziell zur Ersten Stadträtin ernannt worden. Ihre Amtszeit dauert acht Jahre. Quelle: Achim Gückel

Seit Oktober 2020 sucht die Stadt Lehrte nach einer Ersten Stadträtin oder einem Ersten Stadtrat. Es gibt eine Kommission und eine Bewerberin, die die Ratsmehrheit nicht überzeugt. Das gelingt der parteilosen Marion Lange, der Bürgermeister Frank Prüße nach ihrer Wahl gratuliert. Sie kommt ohne formelles und langwieriges Bewerbungsverfahren ins Amt. Sie arbeitete in den vergangenen 20 Jahren im Niedersächsischen Landesrechnungshof und seit 2019 als Leiterin des Haushaltsreferats im Landesministerium für Wissenschaft uns Kultur.

Manfred Rust

Manfred Rust ist 30 Jahre lang Vorsitzender des TuS Röddensen gewesen – dass er in dieser Zeit von Ex-Fußballprofi Pierre Littbarski geehrt wurde und einen signierten Ball erhalten hat, gehört zu den Highlights. Quelle: Katja Eggers

Manfred Rust leitet 30 Jahre lang den TuS Röddensen – zur Wiederwahl im Oktober stellt er sich nicht mehr. Er nimmt er seinen Hut und blickt noch einmal auf die Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte zurück. Unvergessen bleibt da nicht nur der Ehrenamtspreis aus den Händen von Weltmeister Pierre Littbarski, sondern auch das Mandela-Team und tolle Begegnungen mit Menschen.

Burkhard Hoppe

Immer für einen Scherz zu haben: Bei der Ratssitzung am 11. November vergangenen Jahres setzte sich Burkhard Hoppe für ein paar Minuten eine Maske und die Kappe der Sievershäuser Karnevalsgesellschaft auf. Denn am 11. 11. beginnt stets auch die närrische Zeit. Quelle: Achim Gückel

Er ist Mitglied in etwa 20 Vereinen und bei den Menschen in Lehrte wohl so bekannt wie kaum ein anderer Kommunalpolitiker der Stadt. Nach der Kommunalwahl beendet der Sozialdemokrat Burkhard Hoppe nach 25 Jahren seine Karriere als Ratsherr – und wird das erste Ehrenmitglied des Stadtparlaments. Zur Ratssitzung am 11. November kommt er als Narr, aber nur wegen der Faschingssaison.

Uwe Bee

„Ich bin ein Lehrter geworden“: Der frühere Erste Stadtrat Uwe Bee. Quelle: Achim Gückel

Mit Standing Ovations verabschiedet der Rat im Juli den langjährigen Stadtrat Uwe Bee in den Ruhestand. Er ist 16 Jahre lang zweiter Mann im Lehrter Rathaus gewesen, hat eine Bürgermeisterin und zwei Bürgermeister erlebt. Mit der HAZ/NP-Redaktion spricht er über Eisenbahnen, echte Lehrter Typen und viele Bücher, die nun gelesen werden wollen.

Iris Habersack

Auch die Jüngsten lagen ihr sehr am Herzen: Pastorin Iris Habersack hat in ihrer Dienstzeit viel Zeit in der evangelischen Kita direkt neben dem Pfarrhaus verbracht. Quelle: Katja Eggers

Im Mai endet in Hämelerwald eine Ära. Pastorin Iris Habersack verabschiedet sich nach 35 Jahren in den Ruhestand. Sie hat ihr gesamtes Berufsleben in einer Kirchengemeinde verbracht. Das ist aber nicht die einzige Besonderheit in dem Lebenslauf der Theologin, die sich selbst als Vollversorgerin bezeichnet.

Harm Nöhre

Kein Etikett: Wer den Hochwasser-Wein kauft, den Obstbauer Harm Nöhre jetzt anbietet, muss sich vom Inhalt der Flasche überraschen lassen. Quelle: Achim Gückel

Sie haben kein Etikett, und an ihnen klebt noch Schlamm: Der Lehrter Obstbauer Harm Nöhre kauft im August 400 Flaschen Wein aus einem bei dem verheerenden Hochwasser an der Ahr überfluteten Winzerkeller. Anschließend bietet er den Wein in seinem Heimatort zum Kauf an – und hilft damit der Winzerfamilie.

Sonja König

Sonja König. Quelle: Julia Feldhagen (SAT1)

Bis zum Frühjahr kennt kaum jemand die Tätowiererin Sonja König. Dann meldet sich die Lehrterin bei der Sat.1.-Fernsehshow „The biggest Loser“ an und speckt 56 Kilogramm ab. Am Ende überrascht sie die Zuschauer mit neuer Frisur, engem Glitzerkleid und einem deutlich gesünderen Körper. Vor allem aber überrascht sie sich selbst mit dem zweiten Platz.

Christian Helmreich

Christian Helmreich wird sich bei der Stadt Lehrte sowohl dem Klimaschutz als auch der Bekämpfung der Klimafolgen widmen. Quelle: Katja Eggers

Die Stadt Lehrte schafft den Posten des Klimaschutzmanagers neu und besetzt das Amt mit einem alten Bekannten: Christian Helmreich, der mit seiner Frau das Naturfreundehaus Grafhorn betreibt und seit Jahren Naturschutzbeauftragter ist. Jetzt kümmert er sich an 30 Stunden pro Woche vor allem um die Umsetzung des städtischen Klimaschutzprogramms und koordiniert die geplanten Öko-Vorhaben.

Tobias Neumann

Wurde in Lehrte geboren, war lange Zeit selbstständig und ist nun Lehrtes neuer Wirtschaftsförderer: Tobias Neumann (34). Quelle: Achim Gückel

Seit Anfang April fungiert Tobias Neumann als Bindeglied zwischen Verwaltung und Rat einerseits und Unternehmen andererseits, denn der 34-Jährige ist der neue Wirtschaftsförderer der Stadt. Bis zum Wechsel ins Rathaus war er selbstständig im Bereich Onlinemarketing, er hat unter anderem Internetseiten für Gastronomen betreut und den Youtube-Kanal für das Tierheim Hannover gestaltet. Eine seiner ersten Ideen: Jeder Lehrter und jede Lehrterin bekommt einen 10-Euro-Einkaufsgutschein – 20.781 davon werden im örtlichen Einzelhandel umgesetzt. Die Konjunkturspritze beträgt damit mehr als 415.000 Euro.

Von Antje Bismark