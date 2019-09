Lehrte

Als Polizeibeamte am Mittwochnachmittag bei einem 21-Jährigen Dealer in Lehrte an der Haustür klingelten, geriet dieser in Panik.

Mutter ließ Polizei in Wohnung des Gesuchten

Nach Angaben der Polizei wollte sich der junge Mann einem Haftbefehl entziehen und schloss die Tür eines Zimmers in seiner Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ab. Als die Mutter des Gesuchten die Polizisten zur Haustür hereinließ, sahen sie von einem anderen Fenster der Wohnung aus, wie der 21-Jährige nur noch am Fenstersims hing. Sie forderten ihn auf, wieder in das Zimmer zurückzuklettern, die Tür zu öffnen und sich zu stellen. Daraufhin stieß sich der Mann von der Hauswand ab und sprang in die Tiefe in den Innenhof des Mehrfamilienhauses.

21-Jähriger verletzt sich bei Sprung aus zweitem Stock schwer

Bei seinem Sprung auf den Schotterplatz verletzte sich der 21-Jährige schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der 21-jährige Lehrter wird wegen seiner Verletzungen nun stationär in der Klinik behandelt. Laut Polizei soll der Haftbefehl wegen Diebstahls und Handels mit Betäubungsmitteln daher zurzeit nicht weiter verfolgt werden.

Von Patricia Oswald-Kipper