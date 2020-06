Lehrte

Der Wertstoffsammelplatz am Westring hat es sogar schon bis ins Fernsehen geschafft. Anfang des Jahres waren die beklagenswerten Zustände dort Gegenstand eines Beitrags im NDR-Regionalfernsehen. Denn immer wieder ist der Platz mit den Altglas- und Papiercontainern vollkommen vermüllt und verdreckt. Dort laden Besucher nahezu täglich illegal Sperrmüll und Abfall aller Art ab, hinterlassen bergeweise Altpapier vor den Sammelbehältern. Scherben liegen auf dem benachbarten Fuß- und Radweg.

Anwohner beklagen diesen Zustand schon seit Jahren, die Abfallentsorgungsgesellschaft Aha fährt den Platz mittlerweile fünfmal pro Woche an, um aufzuräumen. Doch es ändert sich nichts. Mehr noch: Auch an den Wertstoffsammelstellen am Bullenweg und der Schwanenburg an der Ahltener Straße herrschen mitunter schlimme Zustände.

Rätselraten in einer einstündigen Debatte

Jetzt hat sich der Lehrter Umweltausschuss ausgiebig Gedanken darüber gemacht, wie der Missstand zu beheben sein könnte. Eine Patentlösung hatte aber auch er nach einstündiger Debatte nicht parat. Vielmehr habe man es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, dem man nur schwer Herr werden könne, lautete die Meinung.

Oft herrschen dort unhaltbare Zustände: Der Wertstoffsammelplatz am Westring. Quelle: privat (Archiv)

Dunja Veenker, Sachgebietsleiterin bei Aha, hatte den Lehrter Umweltpolitikern zuvor erläutert, was ihr Unternehmen auf dem Wertstoffplatz am Westring leistet. „Der Platz wird von uns umhegt und umpflegt, regelmäßig gesäubert, und wir haben dort auch schon allerhand probiert, um die Situation zu verbessern“, sagte sie. Unter anderem habe man mit unterschiedlichen Deckeln für die Papiercontainer gearbeitet. Mittlerweile sei aber die Obergrenze der Betreuung für den Platz „mehr als erreicht“, betonte Veenker. Am Westring komme man einfach nicht gegen das Verhalten einiger Bürger an.

Expertin: Das ist ein gesellschaftliches Problem

Veenker bezeichnete die ständigen illegalen Müllablagerungen am Westring als ein „gesellschaftliches Problem“, das auch an vielen anderen Wertstoffplätzen zu beobachten sei. „Sie sind da nicht allein“, sagte Veenker und riet den Lehrtern, „selbst aktiv zu werden“. Mehr soziale Kontrolle oder sogar eine Verlegung des Sammelplatzes von der viel befahrenen Straße weg in ein Wohngebiet könnten Abhilfe schaffen.

Was auf auf Veenkers Vortrag folgte, war ein langes Rätseln unter den Kommunalpolitikern über wirksame Maßnahmen. Eine Verlegung des Sammelplatzes vom Westring in ein Wohngebiet gebe erhebliche Probleme, betonte Ekkehard Bock-Wegener ( SPD). Martin Schieweck ( CDU) sprach davon, dass man versuchen müsse, Müllsünder dingfest zu machen und zur Abschreckung Strafen aussprechen sollte. Er räumte aber ein, dass es meist nicht nachweisbar sei, wer illegal Müll entsorge.

Petra Drescher ( SPD) regte an, tatsächlich über eine Verlegung der Sammelstelle nachzudenken, denn Aha arbeite dort bereits „am Limit“. Helga Laube-Hoffmann ( SPD), die das Geschehen am Westring seit Jahren dokumentiert, sprach sich indes für mehr Aufklärungsarbeit und besser sichtbare Hinweisschilder aus, die beschreiben, was alles nicht entsorgt werden darf.

Kann der Ordnungsdienst öfter Streife gehen?

Ausschussvorsitzender Ronald Schütz (Grüne) regte an, Werstoffplätze künftig auf Parkplätzen von Supermärkten zu planen. Er bat auch darum, dass der im vergangenen Jahr eingerichtete, zweiköpfige städtische Ordnungsdienst öfter an den Sammelplätzen nach dem Rechten sieht. Einer möglichen sozialen Kontrolle traut der Grüne jedenfalls nicht. „Was ist das eigentlich, soziale Kontrolle, und wie funktioniert die?“, fragte er. Sebastian Frenger (Piraten) schließlich regte die Vergrößerung der Container an. Doch dann sei man schnell bei Größenordnungen eines Wertstoffhofes, der eine andere Form des Betriebs brauche und das Problem auch nicht löse, meinte Veenker.

Stadtbaurat Christian Bollwein betonte, dass der städtische Ordnungsdienst schon oft illegale Abfallentsorgungen an den Bauhof melde. Dessen Mitarbeiter kämen aber mit dem Wegräumen kaum noch hinterher. „Das ist ein wirkliches Problem“, sagte Bollwein und sprach von einer „Spaltung der Gesellschaft“ in jene, die ihren Abfall korrekt und getrennt entsorgten und jenen, die sich einen Dreck um ihren Müll kehrten. Von möglichen neuen Standorten erhofft sich der Stadtbaurat ebenfalls nicht viel. Diese durchzusetzen dürfte schwierig werden und Proteste von Anwohnern verursachen, meint er.

Ist Überwachung wie in Berlin-Neukölln die Lösung?

Die AfD-Fraktion im Lehrter Rat hatte unlängst eine Videoüberwachung und scharfe Kontrollen am Westring vorgeschlagen. Die Mehrheit der Kommunalpolitiker lehnte das mit Hinweis auf möglichen Vandalismus, Datenschutz und die Frage, wer die Aufzeichnungen auswerten solle, ab. Ulrich Gürtler ( AfD) warf nun im Umweltausschuss einen Blick darauf, wie man in Berlin-Neukölln gegen Müllsünder vorgehe. Dort gebe es eine Überwachung, und wer erwischt werde, müsse den Abtransport des Mülls selbst bezahlen. Das sei eine „harte, aber wirksame Methode“, sagte Gürtler.

