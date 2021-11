Ahlten

Ein Schmorbrand an einer Elektroleitung in Lehrte-Ahlten hat am Freitagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Die Feuerwehr wurde gegen 7.51 von den Bewohnern eines Reihenendhauses an der Brandenburger Straße in Ahlten gerufen. Sie hatten Rauch in ihrem Keller festgestellt.

Die Feuerwehr aus Ahlten, die mit einem Trupp unter Atemschutz anrückte, stellte beim Erkunden des Kellers fest, dass sich dort zwar viel Rauch aber keine Flammen entwickelt hatten.

Feuerwehr löst Sicherungen aus

Nach Angaben von Lehrtes Feuerwehrsprecher Stephan Keil war die Ursache für die Rauchentwicklung danach schnell gefunden. Grund für den Schmorbrand sei eine defekte Elektroinstallation gewesen.

Die Feuerwehr löste die Sicherungen im Gebäude aus und belüftete den Keller mit einem Hochleistungslüfter. Die Bewohner wurden zudem zum Hinzuziehen eines Elektrikers aufgefordert. Danach übergaben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle an die ermittelnden Polizeibeamten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ahlten und Lehrte mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften. Da die Kräfte aus Ahlten die Lage schnell im Griff hatten, konnten die Feuerwehrleute aus Lehrte ihren Einsatz noch auf der Fahrt abbrechen.

Von Patricia Oswald-Kipper