Die Hälfte der 5000 Lose waren schon in den ersten drei Stunden verkauft: Bei der beliebten Weihnachtstombola des Lions Club Lehrte und Sehnde herrschte am Sonnabend in der Zuckerpassage wieder großer Andrang. Für den guten Zweck wurden zudem jede Menge Puffer und etliche Becher Glühwein verkauft.