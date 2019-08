Lehrte

„Es hat wunderbar geschmeckt!“. Roger aus Steinwedel ist ganz aus dem Häuschen. Seit 20 Jahren kommt er mehrmals in der Woche zum Essen in die Lehrter Bahnhofsmission. Sein Kompliment gilt Frank Prüße. Der zukünftige Bürgermeister Lehrtes hat in den Räumen an Gleis 11 am Dienstagmittag selbstgekochtes Hühnerfrikassee serviert und damit die Mitarbeiter der Bahnhofsmission unterstützt. „Ich mache das nicht als Bürgermeister, sondern als Vorsitzender des Lehrter Sportvereins“, stellt Prüße klar. Schließlich sei er erst ab November offiziell als Stadtoberhaupt im Amt.

Die Anfrage an Prüße, einmal in der Bahnhofsmission mitzuhelfen, war vor einigen Monaten von Detlev Gebauer gekommen, der seit drei Jahren ehrenamtlich in der Einrichtung tätig ist. Sofort hat Prüße damals zugesagt – unter der Bedingung: „Aber nur, wenn ich kochen darf!“ Denn der 55-Jährige ist leidenschaftlicher Hobbykoch.

In der Küche – hier bei der Bahnhofsmission – fühlt sich Frank Prüße auch privat sehr wohl: Er ist leidenschaftlicher Hobbykoch. Quelle: Gabriele Gerner

Zur Bahnhofsmission hat Prüße einen persönlichen Bezug. „Als Jugendlicher musste ich täglich von Ilten aus mit dem Zug nach Lehrte zum Gymnasium fahren“, sagt er. „Immer, wenn wir Freistunden hatten, haben wir uns mit ein paar Freunden in der Bahnhofsmission aufgehalten. Da gab es dann immer den berühmt-berüchtigten Pfefferminztee.“

Montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr hat die Bahnhofsmission in Lehrte geöffnet, bietet kostenlose warme Mahlzeiten, Wasser, Tee und Hilfe für Menschen, die am Bahnhof „gestrandet“ sind. Viele der Stammgäste – Menschen ohne festen Wohnsitz oder mit geringem Einkommen – schätzen vor allem die Gesellschaft beim Essen. Manche Gäste, so Gebauer, ließen sich sogar ihre Post in die Bahnhofsmission schicken.

Milchreis, Kartoffelsalat, Frikadellen

Ob Milchreis, indischer Reistopf, Hotdogs oder Kartoffelsalat mit Frikadellen – jeden Tag gibt es eine andere Mahlzeit, meist am Vortag von den Ehrenamtlichen vorgekocht. Im vergangenen Jahr hat es 6363 Besuche in der Mission gegeben, mehr als 5400 warme Essen wurden ausgegeben. Die Arbeit der Bahnhofsmission finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden. Lebensmittelspenden liefert hin und wieder die Tafel. „Nur ein geringer Zuschuss kommt vom Kirchenkreisamt“, sagt Gebauer.

Der 71-Jährige bedauert die geringe Unterstützung der Bahnhofsmission durch die Politik. „Wir sind das Stiefkind im sozialen Bereich“, klagt er. Er hofft, dass durch den Besuch des angehenden Bürgermeisters die Bahnhofsmission in Lehrte wieder stärker ins Licht der Öffentlichkeit rückt – und sich weitere Menschen finden, die bereit sind, an Gleis 11 ab und zu ehrenamtlich aktiv zu werden.

Wer das Team der Ehrenamtlichen in der Bahnhofsmission Lehrte unterstützen möchte, kann sich bei Detlev Gebauer unter Telefon (05132) 598921 melden.

Von Gabriele Gerner