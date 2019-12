Lehrte

Seit knapp 50 Tagen sitzt Frank Prüße im Chefsessel des Lehrter Rathauses – und hat hier und da schon seine Handschrift hinterlassen. „Ich hatte das Glück, den neuen Lehrter Haushaltsplan aufstellen zu dürfen“, sagt Prüße. Den Plan will er als Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 am 8. Januar im Rat einbringen.

Sein Vorgänger Klaus Sidortschuk hatte auf den Haushaltsentwurf der Verwaltung im Herbst verzichtet, um seinem Nachfolger alle Möglichkeiten offen zu lassen. Prüße hat die ersten Wochen im Amt nun intensiv genutzt, um an den Beratungen zum Haushalt in der Verwaltung teilzunehmen.„Wir sind dabei durch jedes Konto gekrochen“, resümiert Prüße. Er habe dabei keine grundlegenden Veränderungen vorgenommen. „Das ist nicht meine Art. Ich schaue mir erst einmal alles an, um dann nach sorgfältiger Prüfung Änderungen herbeizuführen“, sagt Prüße.

Hohe Investitionen im Bereich Kitas und Schulen

Prüße sieht für Lehrte gewaltige Herausforderungen im nächsten Jahr. Einerseits gebe es eine „gute Entwicklung auf der Einnahmenseite“, andererseits erhöhte Ausgaben. Der Lehrter Haushalt werde daher für 2020 ein Defizit verbuchen. Gründe dafür seien die hohen Investitionen etwa für Neubauten von Kitas, für die Sanierungen an Grundschulen sowie für die hohen Personalkosten, die etwa im Bereich der Kita- und auch Nachmittagsbetreuung an Schulen entstünden. Um die Einnahmenseite zu verbessern will Prüße die Wirtschaftsförderung der Stadt Lehrte weiter mobilisieren. Und für die Lehrter Bürger hat er eine gute Nachricht parat: In den nächsten fünf Jahren seien keine Steuererhöhungen vorgesehen.

Allerdings müsse nun über Kürzungen im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen nachgedacht werden. „ Lehrte leistet sich da bislang sehr viel“, meint Prüße. Dennoch sieht der Bürgermeister die Entwicklung der Stadt optimistisch: „Wir sind hier sehr gut aufgestellt und können in den nächsten Jahren einiges gestalten.“

Auch politisch stehen laut Prüße viele Aufgaben an: So muss eine Entscheidung zur Erweiterung oder dem Neubau des Lehrter Gymnasiums her. Prüße will dazu alle Möglichkeiten prüfen lassen und eine Gegenüberstellung mit allen Fakten dazu Ende Februar der Politik präsentieren. Danach müsse man die Argumente sorgfältig prüfen. „Ich bin da leidenschaftslos“, sagt er. Wenn sich aber ergebe, dass ein Neubau auf dem Schützenplatz die wirtschaftlichste Lösung sei, werde er sich für diese Lösung starkmachen.

Aldi : „Wir wollen auf die sachliche Ebene zurückkehren“

Eine große Herausforderung sei auch das Bauleitverfahren für das Aldi-Logistikzentrum. In die Entscheidung der Politik, das Projekt als vorhabenenbezogenen Bebauungsplan fortzuführen, will Prüße die Bürger stark einbinden. Im Frühjahr werde er zum Stand des Vorhabens bei einer Einwohnerversammlung informieren und Rede und Antwort stehen. „Ich will da vor allem den persönlichen Touch rauskriegen und auf eine sachliche Ebene zurückkehren“, sagt Prüße.

Verwaltung und Politik hätten im laufenden Jahr aber auch viel geschafft, meint das neue Stadtoberhaupt. Der Verkehrsentwicklungsplan und ein Lärmemissionsplan seien in Arbeit und würden bald politisch vorgestellt. Auch kleinere Projekte wie die Teilnahme der drei Dörfer Arpke, Immensen, Sievershausen am Dorferneuerungsprogramm oder auch der Dorfladen in Immensen seien auf einem guten Weg.

Entscheidung für das Lehrter Krankenhaus als größter Erfolg

Als größten Erfolg des vergangenen Jahres verbucht Prüße jedoch die Entscheidung der Region für den Erhalt des Lehrter Krankenhauses. Die Region Hannover will 17 Millionen Euro für eine Spezialisierung auf Altersmedizin (Geriatrie) in Lehrte investieren.

Das Thema Klimaschutzes in Lehrte will Prüße auch strategisch angehen. Daher hätten alle Fraktionen auch sofort dem Antrag von SPD und Grünen zugestimmt, eine Stelle dafür in der Verwaltung zu schaffen. „Was wir von den Bürgern fordern, müssen wir als Verwaltung auch vorleben“, sagt der Bürgermeister.

Von Patricia Oswald-Kipper