Familie Bodensieck möchte von der Landeshauptstadt nach Lehrte-Immensen ziehen und hofft dabei auf einen Kita-Platz. „Wir brauchen ab 2021 einen Krippenplatz für unsere Tochter“, sagt Helen Bodensieck. Die junge Familie will in Immensen bauen. Ihr Einkommen werde vor allem für die Finanzierung des Eigenheims benötigt. „Wir planen schon mit den beiden Einkommen“, so die 36-Jährige, die im öffentlichen Dienst in Hannover beschäftigt ist.

Lange hätten sie überlegt, ob sie ohne einen Betreuungsplatz in Aussicht zu haben, die Verträge für ihr Eigenheim unterschreiben könnten. Auch mit der Stadt Lehrte hat Helen Bodensieck zwecks Anmeldung ihrer Tochter schon telefoniert. „Das Anmelden geht jetzt zwar noch nicht, aber man hat unser Anliegen dort sehr freundlich aufgenommen“, sagt Helen Bodensieck. „Das hat uns schon hoffnungsvoll gestimmt.“ Sie hofft, dass ihr Vertrauen in die Stadt Lehrte, nicht enttäuscht wird. „Wir hoffen, dass die Stadt Lehrte bei ihrem Wort bleibt.“