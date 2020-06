Arpke

Was die Veranstaltungen in Zeiten des Coronavirus betrifft, unterscheidet sich Arpke kaum von jedem anderen Dorf in näherer oder weiterer Umgebung. Die Feste und Treffen im Ort sind abgesagt. Und so haben sich Bärbel Schnelle und Anne Beckmann gefragt, wie man die Dorfgemeinschaft in diesen Tagen denn auf andere Weise stärken kann. Angeregt von der jährlichen Regionsveranstaltung Offene Pforte kamen die beiden Arpkerinnen schließlich auf die Idee, Dorfbewohner zu bitten, ihre Gärten für eine Besichtigung freizugeben.

Schnell hatte das Duo mit Marita Renken, Annette Linke und Dagmar Heuer ein Organisationsteam zusammen. Über Zettel und einen Zeitungsaufruf meldeten sich 37 Gartenbesitzer, die ihre Pforten öffnen wollten. „Ich hatte mir 40 gewünscht“, sagte Beckmann. „Aber mit 15 haben wir gerechnet“, fügte Renken hinzu.

Die Organisatoren des Gartenspaziergangs (von links): Marita Renken, Anne Beckmann, Dagmar Heuer, Bärbel Schnelle und Annette Linke mit Ortsbürgermeister Klaus Schulz. Quelle: Michael Schütz

Dörflicher Arbeitskreis ist Veranstalter

Unter den Teilnehmern war auch Ortsbürgermeister Klaus Schulz, der dem dörflichen Arbeitskreis Kultur und Bildung vorsitzt, und über diesen den Spaziergang offiziell veranstaltete. Damit war die Gartenbegehung eine Art Ersatz für das im Mai abgesagte Dorffest, dessen Ausrichtung die Hauptaufgabe des Arbeitskreises ist.

Natürlich hatten die Veranstalter die Virussituation immer im Hinterkopf. Die beteiligten Gartenbesitzer durften wählen, ob die Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen sollten oder nicht. Dieser Wunsch wurde dann auf den Laufzetteln für die Vormittags- und Nachmittagsrunde vermerkt. Bei der Anmeldung am Bushäuschen in der Ahrbeke war die Maske ohnehin vorgeschrieben.

Bei der Anmeldung im Bushäuschen an der Ahrbeke herrscht Maskenpflicht. Quelle: Michael Schütz

Wäscheklammern markieren den Eintritt

Jeder Besucher bekam zudem eine Wäscheklammer mit auf den Weg, denn an jeder Gartenpforte hing ein Brett oder eine Pappe, an der jeder seine Klammer auf Nummern befestigen musste. Auf diese Weise wurde die Zahl der Besucher kontrolliert.

Die Wäscheklammern am Eingang zeigen an, ob weitere Besucher eintreten dürfen. Quelle: Michael Schütz

In einem Garten am Buchenberg hatten sich die Besitzer gegen eine Maskenpflicht entschieden. „Wenn der Abstand eingehalten wird, reicht das“, fand Gudrun Baingo, die zusammen mit ihrem Mann Kay Marlow ein nach dänischem Vorbild gebautes Niedrigenergiehaus bewohnt. Gemeinsam mit den Nachbarn Franziska und Dirk Saniter teilen sie sich einen Garten und ein Gebäudeensemble mit mehreren Gartenbereichen unterschiedlichen Charakters. „Wir wollen den Menschen durch unseren Garten Anregungen geben“, sagte Baingo. „Wir zeigen, wie man Schottergärten vermeiden kann.“

Führen Besucher gern durch ihren Garten (von links): Kay Marlow und Gudrun Baingo sowie Dirk und Franziska Saniter. Quelle: Michael Schütz

Spielhaus steht im Mittelpunkt des Interesses

Bei Christina und Nils Born an der Teichstraße stand zunächst einmal nicht der Garten im Zentrum des Besucherinteresses. Siegmar und Beate Reddin sowie ihr Sohn Jesko Reddin und dessen Tochter Leonie standen erst einmal staunend vor dem großen Spielhaus, das Borns Kinder Thure und Ilvie nutzen. „Das ist eine gute Idee“, sagte Beate Reddin. Die Familie hatte sich aus Hämelerwald in den Nachbarort aufgemacht, um sich Gartenideen anzuschauen. Sie selbst hätten zwar keinen Garten, sagte sie. „Aber wir finden es interessant zu sehen, wie andere Menschen leben.“

Die Einrichtung eines Gartenspaziergangs fanden die Borns eine tolle Idee. Die Organisation mit den Wäscheklammern sei sehr gut durchdacht, lobten die beiden. „Am Nachmittag bei der zweiten Runde sind wir nicht mehr dabei“, sagten sie. „Da wollen wir selber mal gehen und schauen.“

Obwohl der Gartenspaziergang ein Erfolg war, soll er aber wohl ein einmaliges Ereignis bleiben. „In anderen Zeiten wird das so wohl nicht funktionieren“ vermutete Organisatorin Anne Beckmann.

