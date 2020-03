Immensen

Am östlichen Ortsrand von Immensen rollen seit ein paar Tagen die Bagger. Riesige Erdhügel sind zu sehen. Ortsbürgermeister Falk Kothe freut sich, wenn er die Bautätigkeiten auf dem Gelände nördlich der Arpker Straße sieht. „Hier entsteht dringend benötigter Wohnraum für Immensen“, sagt Kothe.

Die alte Hofstelle wurde bereits im vergangenen Jahr abgerissen und das Gelände für eine neue Bebauung vorbereitet. Die Lehrter Firma Helma plant auf dem 18.000 Quadratmeter großen Grundstück 20 Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus.

Einfamilienhäuser werden in drei Abschnitten gebaut

„Zurzeit laufen die Entsorgungs- und Erschließungsarbeiten“, erklärt Thorsten Harms, Pressesprecher der Firma Helma. Dabei werden Kanäle gelegt und die künftige Straße vorbereitet. Der Bau der Einfamilienhäuser soll in drei Abschnitte mit je sieben bis acht Häusern gegliedert werden. „Wir bauen von hinten nach vorne zur Hauptstraße hin“, erklärt Harms. Anders sei es nicht möglich, weil das kleine Wohngebiet über eine Sackgasse zugängig sein wird.

Die Erschließungsarbeiten werden bis August dauern, rechnet Harms. Frühestens im Herbst könne dann mit dem Bau der Einfamilienhäuser begonnen werden. Die Hausbaufirma aus Lehrte wird zusammen mit den Grundstücksbesitzern die neuen Eigenheime entwickeln und bauen.

Das Helma-Wohngebiet entsteht in drei Abschnitten, der erste Teil der Häuser wird an die bestehende Bebauung im hinteren Teil des Grundstücks angefügt. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Bisher sei aber noch keines der Grundstücke vergeben, sagt Harms. Es existiere aber bereits eine Interessentenliste, die Zahl der Kaufwilligen liege im oberen zweistelligen Bereich. Bis Anfang April will Helma nun die Preise für die Grundstücke ermitteln. „Erst dann werden die Interessenten von uns angeschrieben“, so Harms. Nach einer Bewerbungsphase wird Helma anschließend die Grundstücke vergeben.

In Immensen sind Baugrundstücke rar

Das Mehrfamilienhaus, das im vorderen Bereich an der Arpker Straße entstehen soll, will die Firma Helma zwar projektieren, aber selbst nicht bauen. „Wir suchen dafür jetzt nach Investoren“, so Harms. Geplant sei, dass das Wohngebiet Ende 2022 fertig sei. „Wir sind optimistisch, dass wir das schaffen“, so Harms.

Wie soll die Straße in dem neuen Wohngebiet heißen? Mit dem kleinen Helma-Wohngebiet am Immenser Ortsausgang entsteht auch eine neue Straße. Der Ortsrat muss nun einen Namen dafür festlegen. Ortsbürgermeister Falk Kothe möchte dabei die Immenser beteiligen. „Wir würden uns über Namensvorschläge für die neue Straße sehr freuen“, sagt er. Dabei soll sich in der Straßenbezeichnung ein historischer oder ein örtlicher Bezug widerspiegeln. Der Ortsrat werde in einer seiner nächsten Sitzungen die Vorschläge präsentieren und dann einen Namen für die Straße auswählen. Die Ideen können ab sofort an Falk Kothe per E-Mail an falk.kothe@web.de oder per Telefon unter (0172) 5474042 übermittelt werden.pos

Ortsbürgermeister Falk Kothe freut sich über die Bautätigkeiten in Immensen. Im Ort entstehe nach vielen Jahren des Stillstands endlich etwas, sagt er. „Nach dem Baustart für den Dorfladen an der Bauernstraße ist diese Entwicklung am Ortsrand jetzt sehr positiv“, sagt er. Kothe hatte in den vergangenen Wochen schon mehrere Anfragen zu dem neuen Helma-Wohngebiet. Diese hat er an Helma weitergeleitet. „Baugrundstücke in Immensen sind rar und daher sehr gefragt“, erklärt Kothe. Er fordert, dass der Ort noch weiter wachsen kann. Deshalb hat er sich in politischen Sitzungen auch schon für ein neues städtisches Baugebiet im Ort stark gemacht.

Das neue Wohngebiet entsteht am Ortsausgang von Immensen. An der Hauptstraße ist ein Mehrfamilienhaus geplant, das ein Investor realisieren soll. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper