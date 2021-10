Aligse

Der Bahnhof in Aligse bekommt längere Bahnsteige. Laut Angaben der Deutschen Bahn sollen die Arbeiten in diesen Tagen beginnen. Der Ausbau ist erforderlich, damit in Aligse zukünftig längere Züge halten können. Statt S-Bahnen mit zwei Wagen sollen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Celle dann S-Bahnen mit drei Wagen eingesetzt werden können. Die Region Hannover, das Land Niedersachsen und die Deutsche Bahn investieren für die Bahnsteigerneuerung gemeinsam rund 650.000 Euro.

Die Deutsche Bahn lässt die Bahnsteige am Hauptbahnsteig Gleis 1 und am Außenbahnsteig Gleis 2 um jeweils knapp 40 Meter verlängern. Statt derzeit 172 Meter werden sie dann 210 Meter lang sein. Parallel dazu werden in dem Bereich auch die Beleuchtung und das sogenannte taktile Leitsystem für Sehbehinderte ergänzt.

Bauarbeiten sind im Frühjahr 2022 abgeschlossen

Für Unannehmlichkeiten, die während der Baumaßnahmen auftreten können, bittet die Deutsche Bahn um Verständnis. „Es könnte sein, dass auf den Bahnsteigen mal Bereiche abgesperrt werden müssen und Baumaterial lagert“, erklärt eine Bahnsprecherin. Der Zugverkehr sei von den Baumaßnahmen aber nicht beeinträchtigt. „Es fallen keine Züge aus“, betont die Sprecherin. Die Bauarbeiten sollen laut Deutscher Bahn im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Die längeren S-Bahnen kommen laut Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover, ab Juni 2022 zum Einsatz. Eine engere zeitliche Taktung sei aber nicht geplant. „Die Kapazität des Schienennetzes ist bereits komplett ausgereizt. Es ist nicht möglich, am Hauptbahnhof Hannover weitere Stopps einzurichten“, erklärt Kreutz. Um mehr Fahrgäste zu befördern zu können, setzt die Region daher auf längere Züge.

Von Katja Eggers