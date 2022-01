Lehrte

In der Tanzschule Jegella geht es künftig feurig zu. Ab dem 25. Januar stehen dort neue Kurse in Salsa und Bachata auf dem Programm. Tanzschulbetreiber Oliver Jegella hat sich dafür einen echten Profi ins Tanzlehrer-Team geholt. Denn mit Jaco Shiva Fricke wird die Schritte zu heißen Rhythmen à la Filmklassiker „Dirty Dancing“ ein mehrfacher deutscher Salsa-Meister unterrichten.

Mit Salsa und Bachata will sich Lehrtes Tanzschule künftig noch breiter aufstellen. Salsa ist in den Paartanzkursen bei Jegella bisher lediglich als einer von acht Tänzen unterrichtet worden. Mit Fricke gibt es nun reine Salsa- und Bachata-Kurse. „Damit wollen wir gerade in Corona-Zeiten auch für ein bisschen mehr Lebensfreude sorgen“, erklärt Jegella. Und irgendwann werde die Pandemie ja auch vorbei sein. „Ich bin sicher, dass viele Menschen dann Lust haben, auch mal was Neues auszuprobieren“, meint Jegella.

Jaco Shiva Fricke: „Eine Unterrichtsstunde Salsa ist wie ein Kurzurlaub“

Mit Salsa gelangt das Flair Südamerikas dann direkt auf die Tanzfläche. „Die Musik ist lebensbejahend und mitreißend und transportiert viel Emotion und Freude – eine Unterrichtsstunde Salsa ist wie ein Kurzurlaub“, sagt auch Fricke. Seine Kursteilnehmer sollen vor allem Spaß an der Bewegung haben und die Sorgen und den Alltag eine Zeit lang hinter sich lassen.

Salsa in Perfektion: Jaco Fricke hat an zahlreichen Meisterschaften teilgenommen und ist auf vielen Festivals aufgetreten. Quelle: privat

Bei Jegella ist Fricke Anfang Januar eingestiegen. Zuvor hat er mehr als elf Jahre lang in der Tanzschule Salsa del Alma in Hannover unterrichtet. Darüber hinaus hat er Show- und Wettbewerbsgruppen betreut, war DJ auf Latino-Partys und hat Veranstaltungen organisiert. „Ich liebe und lebe Salsa, aber jetzt möchte ich mich tänzerisch beruflich noch einmal verändern“, sagt Fricke. Bei Jegella wird der 39-Jährige auch in den Paarkursen Erwachsene und Jugendliche unterrichten.

Lesen Sie auch: Salsa und Bachata in Göttingen: Tanzende Polizisten begeistern im Netz

Meistertänzer ist auch ein guter Lehrer

Oliver und Ninette Jegella kennt Fricke schon lange. „Ninette hat in meiner Tanzlehrerausbildung meine erste Lehrprobe abgenommen“, erinnert er sich. Oliver Jegella schätzt an seinem neuen Tanzlehrer aber nicht nur dessen tänzerisches Können. „Jaco kann auch sehr gut unterrichten“, betont Jegella. Fricke ist seit 2005 ausgebildeter Tanzlehrer.

Latino ist er nicht. „Ich bin eine deutsche Kartoffel und habe Salsa daher nicht im Blut“, sagt Fricke augenzwinkernd. Er ist in Hannover geboren und im vergangenen Jahr in die Wedemark gezogen. Begeistert hat ihn der Tanz, der seinen Ursprung im früheren kubanischen Mambo hat, aber schon als Schüler in der Tanzschule. Schnell folgten die ersten Meisterschaften. Salsa-Kurse gab Fricke zunächst als Freiberufler, später stieg er als Tanzlehrer in Tanzschulen ein.

Lesen Sie auch: Online-Unterricht: So hat die Tanzschule Jegella 2021 dem Lockdown getrotzt

Jegella plant künftig Salsa-Parties

Erfolge feierte er im Salsa aber nicht nur als Tänzer, sondern auch mit Formationen und als Trainer. 2009, 2010 und 2013 holte er den Titel Deutscher Meister Salsa und Deutscher Meister Rueda – beim Rueda tanzen mehrere Paare im Kreis angeordnet gleichzeitig dieselben Figuren. Darüber hinaus wurde Fricke für Salsa Festivals gebucht und agierte als Wertungsrichter bei Salsa-Meisterschaften.

Bei Jegella gefällt ihm nicht nur die herzliche und persönliche Art, sondern auch die Kulisse: Die Kurse finden im Saal und im Gewölbekeller des Lehrter Rathauses statt. „Das ist eine tolle Location“, sagt Fricke. Künftig sollen dort Salsa- und Bachata-Parties steigen, die erste ist für den 19. März geplant.

Die neuen Salsa- und Bachata-Kurse beginnen am Mittwoch, 26. Januar, und am Mittwoch, 2. März, jeweils um 20 Uhr. Nähere Infos sowie die Einstiegstermine für Fortgeschrittene und Profis gibt es im Internet auf www.jegella.de.

Von Katja Eggers