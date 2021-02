Lehrte

Er besteht aus drei Kugeln, eine ist größer als die andere. Er hat eine Möhre als Nase, Kohlenstücke als Augen, zwei Äste als Arme und einen blauen Eimer als Hut auf dem Kopf: Dort, wo an der Westerstraße in Lehrte sonst die Autos am Straßenrand geparkt sind, steht derzeit ein imposanter Schneemann. Mit zwei Metern Höhe und einem Körper, den man mit beiden Armen gar nicht umfassen kann, dürfte er vermutlich der dickste seiner Art in Lehrte sein.

Lesen Sie auch: Schnee in Lehrte: Ein Winter-Sonntag wie aus dem Bilderbuch

Anzeige

Klassisch: Der Schneemann hat eine Mohrrübe als Nase, Kohlestücke als Augen und Mund und einen Eimer als Hut auf dem Kopf. Quelle: Katja Eggers

Mit seinem fröhlichen Lächeln begrüßt der Geselle aus Schnee Fußgänger und Autofahrer – und so mancher hat im Vorbeigehen oder -fahren bereits die Kamera gezückt und ihn fotografiert. Kinder erfreuen sich zudem an dem Gebilde, das vor dem Schneemann gebaut wurde. Es ist ein Iglu – oder besser gesagt ein Doppel-Iglu, denn es gibt gleich zwei davon, und beide haben auch noch getrennte Eingänge, die kleine Menschen zum Hineinkriechen einladen.

Die Lehrter werden sich allerdings nicht mehr allzu lange an dem dicken Schneemann und den Iglus erfreuen können – ab Mittwoch soll Tauwetter einsetzen.

Von Katja Eggers