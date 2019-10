Ahlten

Das jährliche dreiaktige Theaterstück der Ahltener Unverzagten zählt inzwischen zu den kulturellen Höhepunkten in Lehrte. Für ihren Auftritt am Sonnabend in der örtlichen Grundschule an der Straße Im Wiesengrund hatte sich die Laienspielgruppe die Komödie „Residenz Schloss und Riegel“ von Winnie Abel ausgesucht.

Darum geht es in dem Theaterstück

In dem Stück geht es um die Rentner Irmgard und Hermann, die durch ein dummes Missverständnis im Gefängnis landen anstatt in der gewünschten Seniorenresidenz. Doch dieser Irrtum bleibt bei den beiden vollkommen unbemerkt. Für die Häftlinge Kalle und Jaqueline ist es die Gelegenheit, um zu beweisen, dass sie sich gebessert haben und eine Hafterleichterung verdienen.

Für die psychologische Betreuung der Insassen ist Anna Pinkert (rechts) zuständig. Quelle: Laura Beigel

Um das Verwechslungsspiel aufrechtzuerhalten, mimt Jaqueline kurzerhand eine hilfsbereite Pflegekraft, während Insasse Kalle einen älteren Mann spielt, der ebenfalls in der angeblichen Seniorenresidenz lebt. Als die beiden Rentner jedoch immer häufiger einen gehobenen Service einfordern und sie auf ungehobelte Mithäftlinge treffen, scheint die Maskerade allmählich zu bröckeln und das Versteckspiel wird zum Spießrutenlauf.

Jeder Gefängnisinsasse hat einen ausgefallenen Charakter. Während sich Heike Wellmeyer (links) nach mehr Luxus hinter Gittern sehnt, mimt Horst Groß den zähen Rowdy. Quelle: Laura Beigel

Auch bei diesem Theaterstück übernahm die Regie wieder Klaus-Dieter Garms, der erstmalig von Benigna Krampitz als Assistentin unterstützt wurde. Denn die Komödie habe „eine sehr intensive Arbeit“ erfordert. Durch die Unterstützung von Krampitz konnte sich Regisseur Garms vollkommen auf die Geschichte konzentrieren. Er filmte Proben, um kleine Fehler festzustellen, sodass jeder Schauspieler am Ende eine gute Figur auf der Bühne machen konnte.

Theaterstück wird an sieben weiteren Terminen aufgeführt

„Residenz Schloss und Riegel“ greife außerdem hervorragende Charaktere auf. „Sonst schauen wir immer, welche Schauspieler charakterlich einer Rolle ähneln könnten“, sagte Garms. „Aber dieses Mal ist jeder Schauspieler vom Charakter her ganz anders als seine Figur.“ Mehr als 140 aktive, passive und fördernde Mitglieder umfasst die Ahltener Laienspielgruppe, die 1933 gegründet wurde.

Auf der Bühne sind in der Regel aber nur zwölf Mitglieder zu sehen. Beim Theaterstück von Winnie Abel waren Olaf Stolte, Regina Lehnert, Heike Wellmeyer, Christel Garms, Markus Lehnert, Anna Pinkert, Isabel Fichtner und Horst Groß als Schauspieler aktiv. Wer die Premiere am Sonnabend verpasst hat oder sich nach einer Wiederholung sehnt, kann sich das Theaterstück noch an folgenden Tagen anschauen:

Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr in der Grundschule Ahlten,

Sonnabend, 26. Oktober, 15 Uhr und 19.30 Uhr in der Grundschule Ahlten,

Sonnabend, 2. November, 19.30 Uhr in der Grundschule Ahlten,

Sonnabend, 16. November, 15 Uhr und 19.30 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 in Lehrte,

Sonnabend, 23. November, 19.30 Uhr im Bürgerhaus an der Seckbruchstraße 20 in Hannover-Misburg.

Von Laura Beigel