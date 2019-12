Lehrte - Bahnhofsmission an Gleis elf hilft Menschen in Not

Sie ist weit und breit einzigartig: Seit 1946 gibt es die Bahnhofsmission in Lehrte. Tausende Besucher hat sie jährlich – darunter Hartz-IV-Empfänger, Drogenabhängige und Wohnungslose. Gerade zur Weihnachtszeit kommt bei vielen von ihnen Wehmut auf.