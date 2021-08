Lehrte

Kegeln, Tanzen, Handarbeiten oder Kaffee trinken: All das war wegen der Corona-Pandemie in der Begegnungsstätte an der Goethestraße in Lehrte monatelang nicht möglich. Am Mittwoch, 1. September, startet die Einrichtung jedoch nach umfangreichen Vorbereitungen wieder mit einem umfangreichen Programm – zur Freude vieler Gruppen und Vereine, die die Einrichtung regelmäßig nutzen.

„Wir haben den Innen- und Außenbereich der Begegnungsstätte genau unter die Lupe genommen“, sagt Nadine Francksen, die bei der Stadt Lehrte unter anderem für die Seniorenarbeit zuständig ist. Die Zeit der Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen hätten Helferinnen und Helfer zum Aufräumen und Aussortieren genutzt. Denn in der Küche und im Abstellraum habe sich über die Jahre hinweg einiges angesammelt, was nicht mehr benötigt werde. Gegenstände in gutem Zustand brachten die Helferinnen und Helfer nun zum Sozialen Kaufhaus an der Burgdorfer Straße.

Hygienekonzept: Anmeldungen sind notwendig

„Selbst der Pokalschrank im Gemeinschaftsraum strahlt jetzt in neuem Glanz“, sagte Francksen. Auch die Bänke im Hinterhof der Begegnungsstätte habe man neu angestrichen, einige der Helferinnen und Helfer hätten Kübel und Blumentöpfe für den Hinterhof bepflanzt. Francksen bedankt sich nun ausdrücklich bei allen Freiwilligen: „Die Aufräumaktion bot Gelegenheiten für viele erste Annäherungen und das Ankommen in der Gemeinschaft“, sagte Francksen mit Blick auf die lange Zeit des Lockdowns, in denen es insbesondere vielen Seniorinnen und Senioren in Lehrte an den liebgewonnenen Treffen in der Begegnungsstätte fehlte.

Anfang August hatte Francksen zu der Aufräumaktion in der Begegnungsstätte aufgerufen und angefangen, ein Hygienekonzept für künftige Veranstaltungen zu erstellen. Der Sozialverband (SoVD) Lehrte hatte indes die lange Schließung der Einrichtung weit über den Lockdown hinaus scharf kritisiert. Der Treff sei schließlich eine wichtige Anlaufstelle und beliebter Treffpunkt, hieß es. Fast einen Monat später steht das Hygienekonzept der Stadt für die Begegnungsstätte nun auf festen Füßen. Zukünftig ist für alle Veranstaltungen eine Anmeldung bei den jeweiligen Ansprechpartnern notwendig.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen

„Wir hoffen, dass die Begegnungsstätte bald wieder mit Freude und Leben gefüllt ist“, sagt Francksen. Mit der Wiedereröffnung gelten neben dem Konzept der Stadt Lehrte und der Region Hannover auch die aktuellen Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung. Informationen zu den einzelnen Angeboten und Veranstaltungen in der Begegnungsstätte an der Goethestraße sind auf der Homepage der Stadt Lehrte zu finden. In dem Treff kommen unter anderem Gruppen des Sozialverbands, der Senioren-Union, des Deutschen Roten Kreuzes, der Landfrauen und der Arbeiterwohlfahrt regelmäßig zusammen.

Von Leona Passgang