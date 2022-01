Lehrte

Die Corona-Pandemie hat den Großteil der Menschen in Lehrte offenbar nicht in die Verschuldung getrieben. Dies ist zumindest die Beobachtung der Lehrter Schuldner- und Insolvenzberatung „Solvent“. Die Mitarbeiter der Stiftung, die überschuldete oder von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Menschen berät und unterstützt, spüren bei ihren Klientinnen und Klienten bislang keine Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Arbeitsaufkommen bei „Solvent“ sei seit einigen Jahren unverändert, berichtet Schuldnerberater Jörg Pither. Damit steht Lehrte entgegen dem bundesweiten Trend, wobei laut einer Umfrage der AWO immer mehr Menschen Schuldenberatungsstellen aufsuchen.

„Bei uns gibt es Einzelfälle, in denen die Kurzarbeit zur Verschärfung der finanziellen Situation beigetragen hat“, sagt der Diplom-Sozialpädagoge und -Sozialarbeiter Pither. „Doch die meisten Menschen im Umkreis versuchen, sich zu retten und Insolvenzverfahren zu vermeiden“, so seine Beobachtung. Auch vereinzelte Selbstständige hätten sich hilfesuchend an die Schuldnerberatung gewendet. Insgesamt jedoch sei das Arbeitsaufkommen der Lehrter Schuldnerberaterinnen und -berater seit Beginn der Pandemie nicht angestiegen.

Lockdowns treffen in Lehrte nicht Massen an Beschäftigten

Grund dafür, dass Menschen in Lehrte bislang relativ glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen sind, sei vermutlich die vom Mittelstand geprägte Wirtschaftsstruktur der Stadt, so Pither. „Wir haben hier keine großen Fabriken, die plötzlich Tausende von Mitarbeitern in die Kurzarbeit entlassen“, betont er. „Bei uns hat der Lockdown nicht schlagartig Massen an Beschäftigten getroffen, eher vereinzelte Selbstständige oder Arbeitnehmer.“

Die Zahl der Anträge auf Privatinsolvenz stieg bei „Solvent“ in diesem Jahr – doch vermutlich nur, weil die in Finanznot geratenen Menschen die Gesetzes-Novelle Ende des Jahres 2020 abgewartet hätten, so Schuldenberater Jörg Pither. Quelle: Archiv/Alexander Heinl / dpa

Weniger Menschen als in den Vorjahren bitten um Beratung

190 Erstberatungen und 120 Insolvenzanträge im Jahr 2020 – das ist die Bilanz des vierköpfigen „Solvent“-Teams in Lehrte im Bereich der Insolvenzberatung. Kai Ludwig, Geschäftsführer der Stiftung, die an neun Standorten zwischen Harz und Heide Menschen in finanzieller Not berät, beobachtet einen rückläufigen Trend: Im Jahr 2019 hatten die Lehrter Schuldenberater rund 200 Erstberatungen und 150 Insolvenzanträge zu verzeichnen.

Diese Entwicklung setzte sich in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 fort. „Von Januar bis September wurden in Lehrte 120 Hilfesuchende erstmalig beraten und 95 Insolvenzanträge begleitet“, sagt der Jurist.

Neues Privatinsolvenz-Gesetz: Klienten warten mit Antrag

„Im Jahr 2021 haben wir etliche Menschen betreut, die bereits 2020 bei uns in Beratung waren und mit ihrer Antragstellung gewartet haben, bis das Gesetz zur Privatinsolvenz novelliert wurde“, erklärt Jörg Pither. Ende 2020 war die Dauer, nach der die Schulden durch eine Privatinsolvenz gelöscht werden, von zuvor sechs auf drei Jahre verkürzt worden. „Nach Ablauf dieser Frist sind die Klienten von ihrer Restschuld befreit und nach einem weiteren Jahr sei der Schufa-Eintrag gelöscht“, erläutert der 60-Jährige das Procedere.

Kai Ludwig: „Die Zahlen muss man mit Vorsicht betrachten“

Die rückläufigen Zahlen bei den Beratungen und Insolvenzen solle man allerdings mit Vorsicht betrachten, mahnt „Solvent“-Geschäftsführer Kai Ludwig. „Vermutlich können sich viele Menschen noch mit Krediten und der Hilfe von Angehörigen über Wasser halten“, sagt er. „Es gibt aber sicher etliche, die derzeit kaum noch ihre Rechnungen bezahlen können, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht in den Schuldenberatungsstellen auftauchen“, erzählt der 40-Jährige. Ob sie aus Angst vor Ansteckung das Haus nicht mehr verlassen oder mit anderen Problemen beschäftigt seien, könne er nur vermuten. Sicher ist er indes: „Wir haben derzeit eine handfeste weltweite Krise, die wird nicht spurlos an den Menschen mit ohnehin geringem Einkommen vorübergehen.“ Die aktuelle Situation sei gewiss „die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Ludwig. „Die Rechnung, die kommt erst zum Schluss.“

Die Schuldnerberatung „Solvent“, Am Parkschlösschen 1 in Lehrte ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Termin kann unter Telefon (0 51 32) 86 49 49 oder per E-Mail an pither@stiftung-solvent.de vereinbart werden.

Von Gabriele Gerner