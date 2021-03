Selten ist in Lehrte über ein Bauprojekt so heftig und so lange diskutiert und gestritten worden. Jetzt nähert sich die Entscheidung, ob das Aldi-Logistikzentrum bei Aligse gebaut wird oder nicht. Warum das Projekt so viel Ablehnung erfährt, wie es jetzt weitergeht und wie Bürger ihre Bedenken äußern können: Ein Überblick.