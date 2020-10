Lehrte

Im Sommer ist die städtische Jugendarbeit mobil geworden und hat an unterschiedlichen Standorten in der Stadt ein mobiles Freiluft-Wohnzimmer aufgebaut. Das gab den Jugendlichen in Corona-Zeiten einen Raum, an dem sie sich treffen und chillen konnten. Eigentlich auf den August beschränkt, geht diese Aktion jetzt in die Verlängerung. In den Herbstferien tourt die Jugendarbeit wieder, um das Wohnzimmer unter freiem Himmel erneut zu errichten.

Zirkus in Sievershausen

Den Anfang macht am Dienstag, 20. Oktober, ein Zirkusprojekt in Sievershausen. Am Jugendraum in der Kantstraße 21 können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren in der Zeit von 12 bis 18 Uhr so manche Fertigkeit erlernen und später ausprobieren, die zu einem Zirkusauftritt gehören. Unter anderem stehen Jonglieren, Zaubern und Feuerspucken auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter wird die benachbarte Turnhalle als Ausweichquartier genutzt.

Einen Tag später, am Mittwoch, 21. Oktober, ist Hämelerwald die nächste Station. Dort am Jugendzentrum Hämelerwald, Am Hainwald 10a, bauen Jugendliche ab 14 Jahren in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Bumerangs.

Outdoor-Erlebnis in Hämelerwald

Am Freitag, 23. Oktober, geht es in den Wald. Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 14 Jahren wird der Wald als Outdoor-Erlebnispark nähergebracht. Dabei steht auch der Wald als schützenswertes Biotop im Zentrum. Die Teilnehmer werden sich Hütten bauen, auf Bäume klettern sowie Nahrung suchen und selbst zubereiten. Treffpunkt ist um 12 Uhr das Jugendzentrum Hämelerwald. Mit der Rückkehr ist gegen 18 Uhr zu rechnen.

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Anmeldungen nehmen alle Jugendzentren der Stadt entgegen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an jzhwd@htp-tel.de. Wegen der geltenden Corona-Regeln gibt es nur begrenzte Teilnehmerzahlen.

