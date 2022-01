Aligse

Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus: Rund 20 junge Erwachsene stehen im Kreis und schauen konzentriert auf ihre Notenblätter. Chorleiterin Lilli Schwarz drückt die Tasten des Klaviers und gibt den Einsatz vor für das nächste Lied. Von glockenhell bis bariton-tief ertönen die Stimmen und füllen den Raum: Es ist Chorprobe der Young Voices. Die 14 bis 26 Jahre alten Sängerinnen und Sänger sind die ältesten Schüler der Singschule Auespatzen. Diese besteht inzwischen seit 25 Jahren. Doch auch an der Singschule ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen.

Chorprobe der Young Voices – die Hälfte der Sängerinnen und Sänger ist seit etwa 20 Jahren Mitglied im Gesangsverein Aligse. Quelle: Gabriele Gerner

Chorleiterin kennt Jugendliche seit Kindergarten

Chorleiterin Lilli Schwarz kennt die meisten ihrer jugendlichen Sängerinnen und Sänger seit dem Kindergartenalter und hat sie durch die Pubertät und durchs Abitur begleitet. Während andere Chöre partout keinen Nachwuchs finden und nach und nach ihre Aktivitäten einstellen, freut sich der Gesangverein Aligse, zu dem die Singschule Auespatzen gehört, seit Jahren über regen Zulauf und treue Mitglieder.

Unter den 130 Mitgliedern sind 75 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in den Gruppen der Singschule aktiv sind. 55 Männer und Frauen singen in den beiden Erwachsenen-Chören des Vereins: Den Frauenchor cantus harmonie leitet Michael Schwenke, dem gemischten Chor cantus gaudium steht Lilli Schwarz vor – und den Nachwuchs für diese Erwachsenenchöre generiert der Verein aus der Singschule. „Leider hat auch bei uns die Pandemie Spuren hinterlassen“, sagt Dorothea Kaiser, Vorsitzende des Gesangvereins Aligse. „Zehn Prozent der Mitglieder haben wir durch Corona verloren.“

Seit 25 Jahren unterrichtet Chorleiterin Lilli Schwarz große und kleine Sängerinnen und Sänger in der Singschule Auespatzen. Quelle: Gabriele Gerner

Ein wesentlicher Aspekt der Nachwuchsförderung sei, dass die Kinder in der Singschule in verschiedenen Stufen altersgerecht unterrichtet würden, sagt Kaiser. „Während Lilli Schwarz die Mädchen und Jungen im Vorschulalter mit Bewegungs- und Klatschspielen spielerisch an die Musik heranführt, zeigt sie den Grundschulkindern, wie sie ihren Körper und ihre Stimme einsetzen können.“

„Wir machen kein Casting und nehmen alle mit“

Mit Kanons führt Schwarz die Kinder an die Mehrstimmigkeit heran und motiviert sie mit ersten Chorauftritten. Den Fünft- bis Achtklässlern bringt sie das Singen nach Noten bei. Kommen kann jeder, ob mit oder ohne Gesangserfahrung. „Wir machen kein Casting – wir nehmen alle mit“, sagt Lilli Schwarz. „Selbstverständlich greife ich die Musikwünsche der Jungen und Mädchen auf“, sagt die Chorleiterin und ist überzeugt: „Nur, wenn die Lieder die Sängerinnen und Sänger berühren, macht ihnen das Singen Spaß.“

Dass die Singschule einen derartigen Boom erleben würde, ahnte wohl niemand vor 25 Jahren. Lilli Schwarz hatte bereits drei Jahre lang den Gesangverein Aligse geleitet, da trat sie 1996 mit der Idee an den Vorstand heran, eine Singschule zu gründen und Kinder und Jugendliche sängerisch auszubilden. Schließlich war Kinder- und Jugendchorleitung der Schwerpunkt ihres Musikstudiums in Nowosibirsk gewesen.

Ihr Projekt, das mit 25 Grundschulkindern begann, traf den Nerv der Aligser und auch vieler Lehrter: Immer mehr Mütter meldeten ihre Kinder zur Singschule an – und entdeckten nebenbei auch noch ihre Passion zum Singen. Auch ihre Männer brachten sie irgendwann mit zu den Proben: So entstand eine Elternchorgruppe. Nicht wenige derer, die damals mit dem Singen angefangen haben, sind auch heute noch in den Chören des Vereins aktiv. Was ist es, dass die Sängerinnen und Sänger so lange hält?

Mitglieder gehen glücklich nach Hause

„Der Chor ist ein Ort der Geborgenheit“, sagt die 20-jährige Emily Bödecker von den Young Voices. Seit sie kleines Kind ist, singt sie unter der Leitung von Lilli Schwarz. Trotz ihres Psychologie-Studiums in Hannover kommt sie regelmäßig jeden Mittwoch zur Probe. „Man geht einfach immer glücklich nach Hause nach der Probe“, meint sie strahlend. Auch für den Fachinformatik-Azubi Felix Nietsch ist der Mittwochabend-Termin Pflicht – für ihn schon seit 20 Jahren. „Das Singen ist ein schöner Ausgleich zum Alltag“, meint der 23-Jährige.

„Nach den Proben geht man immer glücklich nach Hause“: Emily Bödecker singt seit ihrer Kindheit in Aligse. Quelle: Gabriele Gerner

„Das Singen ist ein toller Ausgleich zum Alltag“: Felix Nietsch singt seit 20 Jahren in der Singschule. Quelle: Gabriele Gerner

Die 25-jährige Sina Siedenberg singt im Verein, seit sie drei Jahre alt ist. „Erst war meine große Schwester bei den Auespatzen, kurze Zeit später bin ich auch eingestiegen.“ Die Elektrotechnik-Studentin blieb dabei – auch als die Prüfungen im Abitur und im Studium sie forderten.

Die 25-jährige Sina Siedenberg begann mit drei Jahren das Singen und hält dem Chor Young Voices trotz Studiums die Treue. Quelle: Gabriele Gerner

Mona Schmitz kommt sogar zu den wöchentlichen Proben, obwohl sie in Osnabrück Lehramt studiert. „Dass wir alle so lange beim Singen geblieben sind, liegt auf jeden Fall an Lilli“, sagt die 20-Jährige. „Lilli traut einem etwas zu. Sie hat eine unglaublich motivierende und mitreißende Art und ist ein wahrer Herzensmensch.“ Felix, Sina und Emily nicken bekräftigend.

„Lilli ist einfach ein Herzensmensch“: Mona Schmitz kommt zu den wöchentlichen Proben, obwohl sie in Osnabrück studiert. Quelle: Gabriele Gerner

Mit leuchtenden Augen erzählen sie von den Weihnachtskonzerten in der Steinwedeler Kirche, von Chorwochenenden in der Jugendherberge Bergkirchen in Bayern und von der Musical-Aufführung, bei der alle ihr eigenes Kostüm genäht hatten – ob zu Songs von Abba oder zu Tanz der Vampire. Ein Höhepunkt für sie und die Chorleiterin war die Mitwirkung beim Chorwettbewerb im westfälischen Erwitte. Am Ende gab es eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme. Auch beim Niedersächsischen Kinderchorfestival erreichten Sängerinnen und Sänger der Auespatzen einmal das Finale. Ein Ensemble nahm sogar erfolgreich bei „Jugend musiziert“ teil.

Workshop mit Maybebop fordert die Sänger

Lilli Schwarz versteht es, die Jugendlichen zu motivieren. „Besonders toll war der von ihr organisierte Sing-Workshop mit Oliver Gies, dem Sänger der A-Capella-Band Maybebop“, sagt Dorothea Kaiser. „Das hat die jungen Leute richtig gefordert“, erinnert sich die 53-Jährige. Ein anderes Mal haben die Sängerinnen und Sänger mit einem Tänzer aus dem Opernhaus regelmäßig Choreografien geübt. „Anschließend schauten wir uns gemeinsam eine Aufführung mit ihm im Opernhaus Hannover an“, erzählt Lilli Schwarz. „Ich möchte auch fernab des Singunterrichts Türen öffnen für die Kultur.“

Eine Wertschätzung der besonderen Art war für die engagierte Musikerin die Einladung des Vereins beim Chorverband Niedersachsen-Bremen im Jahr 2016. In der Hansestadt sollten die Verantwortlichen ihr erfolgreiches Chorkonzept vorstellen. „Uns war bis dahin gar nicht klar, dass es kaum nicht-kirchliche Kinder- und Jugendchöre in Niedersachsen gibt“, so Kaiser. „Aligse hat mit seiner Mehrstufigkeit durchaus ein Alleinstellungsmerkmal.“ Und das wurde zur Erfolgsgeschichte.

