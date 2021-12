Sievershausen

Wegen der Corona-Pandemie ist in der Kirchengemeinde Sievershausen an Heiligabend auch in diesem Jahr kein Gottesdienst mit Krippenspiel in der Martinskirche geplant. Als Alternative hat sich Hanna Dallmeier, frühere Pastorin der Gemeinde, eine charmante Alternative überlegt: ein Krippenspiel in Form eines Hörspiels, an dem mehr als 30 Kinder zwischen drei und 14 Jahren mitwirken.

Seit sie im Juni die Leitung der Arbeitsstelle Kindergottesdienst im Evangelischen Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik übernommen hat, ist Dallmeier zwar nicht mehr Pastorin in Sievershausen, gehört als Ehrenamtliche aber immer noch noch dem Sievershäuser Kinderkirchen-Team an. Um zu verhindern, dass an Heiligabend zu viele Besucher zeitgleich am Krippenspiel teilnehmen, hat Dallmeier die Aktion entzerrt und ins Freie verlagert. Am Freitag, 24. Dezember, können Interessierte die Hörspiel-Variante von 10 bis 16.30 Uhr an vier Stationen rund um die Kirche erleben. „So können Familien kommen, wann sie möchten und auch genügend Abstand zu anderen Besuchern halten“, erklärt Dallmeier.

Torben (von links), Milas, Henry und Carlo haben für das Krippenspiel die Heiligen drei Könige auf ihren Kamelen gemalt. Quelle: privat

Besucher erleben Hörspiel über ihre Smartphones

An jeder Station werden beim „Krippenspiel der Tiere“ selbst gemalte Bilder zur Weihnachtsgeschichte hängen. Auf einem Tisch können die Besucherinnen und Besucher mit ihren Smartphones einen QR-Code scannen und die jeweiligen Passagen des Hörspiels anhören. Für alle, die kein Smartphone haben, werden die Texte in Papierform zum Lesen und Nachspielen ausliegen.

Das Besondere an dem Hörspiel ist aber keineswegs nur die Form, in der es präsentiert wird, sondern auch der Inhalt. Denn die Weihnachtsgeschichte wird aus der Sicht von Tieren erzählt. An der ersten Station ist zum Beispiel ein Gespräch zwischen den Schafen Locke, Wolle und Flöckchen zu hören, die sich wundern, warum ihre Hirten so plötzlich das Feld verlassen und unbedingt einem Stern folgen wollen.

Mit Mikro und Kopfhörern: Zwei als Engel verkleidete Kinder singen Weihnachtslieder ein. Quelle: privat

Ochse Otto und Esel Emil wundern sich

An Station zwei lauschen die Besucher einer Eule und den Fledermäusen Fledi und Fledo, die einen Engelsfaden gefunden haben. Die Kamele der Heiligen drei Könige stehen an der dritten Station im Vordergrund. Sie finden, dass sie doch eigentlich viel wichtiger sind als Kaspar, Melchior und Balthasar, da sie es schließlich seien, die die Könige und Geschenke zur Krippe trügen. Ochse Otto und Esel Emil sind an der vierten und letzten Station zu hören. Sie stehen im Stall und wundern sich, warum sich dort auf einmal so viele Menschen versammelt haben.

An allen Stationen können sich die Zuhörer zudem etwas mitnehmen. Mal ist es ein Halm aus dem Heu im Stall, mal eine kleine goldfarbene Perle der Könige oder ein kleiner Engelsfaden. Zudem gibt es eine Anleitung, wie man sich einen Engel zu Hause auch selber basteln kann.

Ein selbst gemaltes Bild zeigt die Hirten mit ihren Schafen. Quelle: privat

Hörspiel geht Heilgabend mit Bonusmaterial online

Für die Hörstationen haben die Kinder die Tiere auf Bettlaken gemalt und die Tierstimmen mit einem Tontechniker aufgenommen. Der Kinderchor hat Weihnachtslieder eingesungen, die Konfirmanden werden beim Aufbau helfen. „Die Kinder hatten alle total viel Spaß, und es war toll, wie sie sich in die Tiere hineinversetzt haben“, berichtet Dallmeier. Viele Kinder waren auch schon im vergangenen Jahr beim Krippenspiel dabei. Pandemiebedingt war es als Film im Internet zu sehen.

Dallmeier hat das Hörspiel der ganzen Landeskirche zugänglich gemacht. „Eine Gemeinde hat auch schon Interesse gezeigt und angefragt“, erklärt die Pastorin. Für die Kirchengemeinde Sievershausen geht das Hörspiel als Spezial-Version mit Bonusmaterial am Vormittag des Heiligen Abends auf www.kirche-sievershausen.de online.

