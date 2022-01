Ahlten

Mit Wohlwollen haben die Mitglieder des Ortsrates zur Kenntnis genommen, dass ihr Ortsteil bei den im Haushalt ausgewiesenen Investitionen für die Jahre 2022 und 2023 stark vertreten ist. Das allerdings hält sie nicht davon ab, auch bei der angespannten Finanzlage der Kommune weitere Wünsche zu äußern.

Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für die örtliche Feuerwehr für 430.000 Euro ist in diesem Jahr unter den Investitionen für Ahlten ebenso aufgeführt wie eine Beregnungsanlage für den Sportplatz für 25.000 Euro, 10.000 Euro für Sonnenschutzanlagen für die Grundschule, 25.000 Euro für die Sanierung des Hauptwegs und 100.000 Euro für die Bushaltestelle Mergelfeld.

Im kommenden Jahr stehen unter anderem für die Hannoversche Straße 650.000 Euro im Haushalt, 541.800 Euro für den Erweiterungsbau der Grundschule, jeweils 10.000 Euro für Abstellmöglichkeiten für Rad und Roller und die Planung der Verbesserung der Querungssituation in der Einmündung der L385/ Am Rehwinkel.

Verkehrssicherheit hat Priorität

Insbesondere Letzteres mahnte Michael Wolbers (CDU) angesichts des Gefahrenpotenzials dieser Stelle als nicht angemessen an. Im nächsten Jahr seien 10.000 Euro eingestellt – die Jahre danach jeweils 30.000 Euro. „Alles in drei Häppchen, das wird der Situation längst nicht gerecht.“ Deshalb bat der Christdemokrat die Verwaltung, die Priorisierung nach vorne zu ziehen und früher mit dem Bau der Verkehrsinsel zu beginnen.

Auch die Planungskosten für den Neubau des Ahltener Feuerwehrhauses – dieser taucht noch nirgendwo auf, weil die Planung noch nicht weit genug fortgeschritten sind – möchte er noch im Haushalt 2023 sehen: „Es gibt ja auch eine Prioritätenliste.“

Ergänzend zur für dieses Jahr geplanten Sanierung des Hauptweges des Ahltener Friedhofes sei zusätzlich eine Bepflanzung im neuen Teil angemessen: Sitzbänke stünden dort bereits, aber es gebe keine Beschattung, moniert Wolbers. Auf dem Spielplatz am Wassergraben sei noch Platz für weitere Spielgeräte; dort fehle es ebenfalls an schattenspendenden Gehölzen. Der Radweg am Misburger Weg bedürfe dringend einer Ausbesserung: „Da herrscht akuter Handlungsbedarf.“

Liste enthält auch Laternen im Neubaugebiet

Zudem biete sich der Asphalt auf dem Schulhof der Grundschule dazu an, auf ihm mittels Bodenmarkierung Spielfelder aufzubringen und damit für die Kinder attraktiver zu machen. „Mit 5000 Euro kann man da richtig was tun“, so der CDU-Politiker. Und auch 45.000 Euro für eine Überdachung der TSG-Tribüne kämen letztlich dem ganzen Ort zugute. Zudem müsse der Spielplatz am Saturnring umgehend wieder hergestellt werden, wenn die Container verschwunden seien. Auch eine Gestaltung des Platzes an der Hannoverschen Straße im Jahr 2024 hält Wolbers für wenig sinnvoll.

Timo Bönig (SPD) schrieb auf die lange Wunschliste der Ahltener auch noch die Sanierung des Gehweges am Wiesenweg. „Da gehen die Leute schon auf der Straße, weil der so schlecht ist. Man müsste mal an die Verkehrssicherungspflicht denken.“ Zudem seien die wenigen provisorischen Straßenlaternen in Neubaugebiet an der Hannoverschen Straße bei Weitem nicht ausreichend. Auch wenn die endgültigen Standorte vor dem Endausbau noch nicht festgelegt werden könnten, halte er es für sinnvoll, „die bisherigen um weitere provisorische zu ergänzen“.

Von Sandra Köhler