In Ausnahmesituationen wie der aktuellen Corona-Krise werden Menschen erfinderisch. Und viele sind auch bereit zu mitmenschlichen Taten. Wir suchen jetzt nach Ihrer Idee und Ihrem Beitrag gegen die Krise. Zwei Beispiele dafür liefern die Bäckerei Maaßen und das Spielzeuggeschäft Beckmann-Henschel in Lehrte.

„Wir müssen irgendwas tun in dieser Krise“: Angelica Maaßen in ihrer Bäckerfiliale an der Ahltener Straße. Quelle: Achim Gückel