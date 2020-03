Lehrte

Im Lehrter Stadtgebiet ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Diebstählen aus Baucontainern gekommen. Auch am Sonntag wurde ein solcher Behälter aufgebrochen. Besonders viel Beute machte der Täter dabei aber nicht: Er nahm lediglich zwei Vorhängeschlösser mit.

Die Tat auf dem Gelände des Megahub-Containerterminals am Eisenbahnlängsweg ereignete sich nach Angaben der Lehrter Polizei zwischen 8 und 10 Uhr. Dem Dieb gelang es, das Schloss an der Eingangstür des Containers zu öffnen. Er nahm es ebenso an sich wie ein weiteres Schloss, das sich an dem Container befand. Darüber hinaus stahl er keine weiteren Gegenstände. Ob der Täter möglicherweise bei seiner Aktion gestört wurde und daraufhin floh, ist unklar.

Von Achim Gückel