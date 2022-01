Lehrte

Am Montagabend gegen 20.20 Uhr ist es in einem Drogeriemarkt an der Zuckerpassage zu einem ungewöhnlichen Diebstahl gekommen. Nach Darstellung der Polizei nutzte ein bislang Unbekannter einen unbeobachteten Moment aus, um die Kassenlade aus einer Registrierkasse zu entwenden. Dazu nutzte er ein Brecheisen, das er offenbar zuvor in einer Plastiktüte versteckt hielt.

Der Täter konnte entkommen. Eine Angestellte des Drogeriemarkts hatte noch gehört, wie er die Kasse aufbrach. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Dieb etwa 2000 Euro erbeuten.

Dieb wirft leere Geldkassette weg

Die entwendete Kassenlade konnten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag in der Verlängerung des Aligser Wegs in Höhe der Autobahnbrücke auffinden und sicherstellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 30, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlang. Er trug zur Tatzeit dunkelblaue Jeans, eine blaue Jacke, Winterhandschuhe, eine schwarze Mütze und eine schwarze FFP2- Maske. Hinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel