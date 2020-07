Kolshorn

Im Januar vergangenen Jahres war er gesprengt und dabei vollständig zerstört worden, jetzt ist der Zigarettenautomat an der Bürgermeister-Fuge-Straße in Kolshorn erneut das Ziel von Dieben geworden. Die bislang Unbekannten haben den Automaten nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte vermutlich aufgeflext, um an die Geldkassette und die Tabakwaren zu kommen. Allein den Sachschaden beziffern die Ermittler auf 500 bis 1000 Euro, dazu kommt noch der Wert des Diebesguts. Der Diebstahl hat sich nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, abgespielt. Zeugen können sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 beim Kommissariat melden.

Trotz Hubschrauber : Fahndung bleibt erfolglos

In der Nacht zum 25. Januar 2019 hatte ein Unbekannter an der selben Stelle den Zigarettenautomaten morgens gegen 5.30 Uhr gesprengt und ausgeräumt. Doch obwohl umgehend mehrere Streifenwagen anrückten und ein Polizeihubschrauber 30 Minuten lang über dem Dorf kreiste, war die Fahndung erfolglos geblieben. Auch in Isernhagen war in derselben Nacht ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Beide gehörten zu einer Reihe von Vorfällen, bei der es innerhalb von wenigen Wochen zehn Sprengungen von Automaten in der Region Hannover gegeben hatte.

