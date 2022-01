Immensen

Wie wichtig eine gute Absicherung gegen Einbruch ist, zeigt ein aktueller Fall in Immensen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte mindestens ein bislang Unbekannter versucht, über die Weihnachtstage des 24. und 25. Dezember in ein Einfamilienhaus in der Ziegeleistraße einzudringen. Dazu wollte er offenbar mit einem Werkzeug die Außenjalousie aufhebeln – doch diese war so gut gesichert, dass der Diebstahl misslang. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 mit der Lehrter Wache in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn