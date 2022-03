Lehrte

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist auf dem Lehrter Wochenmarkt Opfer eines Diebstahls geworden. Der junge Mann war Aushelfer an einem Stand und hatte seinen E-Roller während dieser Zeit daneben abgestellt. Nach getaner Arbeit musste der Jugendliche jedoch feststellen, dass ihm sein Fahrzeug in einem unbeobachteten Moment von einem Unbekannten gestohlen worden war. Bei dem E-Roller handelt es sich um ein schwarzes Fahrzeug der Marke Xiaomi, der Neuwert beträgt nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte rund 400 Euro. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 370 DDG angebracht. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache zu melden.