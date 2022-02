Lehrte

In der Kleingartenkolonie Feierabend am Hohnhorstweg ist ein Einbrecher in eine der Lauben eingebrochen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hat er sich an einer Holztür zu schaffen gemacht und diese gewaltsam geöffnet. Nach Lage der Dinge habe er sich dort vermutlich länger aufgehalten und eventuell aufgewärmt. Zerstört wurde nichts, jedoch ließ der Dieb ein DVD-Laufwerk mitgehen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Den Tatzeitraum geben die Ermittler zwischen Donnerstag, 12.20 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr, an. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon (05132) 8270 an das Kommissariat wenden.

Von Oliver Kühn