Ahlten

Im Schutze der Dunkelheit hat sich ein Dieb am späten Sonntagabend auf einer Baustelle an der Damaschkestraße in Ahlten zu schaffen gemacht. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hat der bislang Unbekannte dort um kurz nach 23 Uhr drei Pakete Dämmmaterial gestohlen – mit Fahrrad samt Fahrradanhänger. Dabei wurde er auch beobachtet, doch weitere Hinweise gibt es nicht.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Wer den Mann beobachtet hat oder weiß, wer dort öfter mit einem Fahrrad samt Anhänger unterwegs ist, sollte sich an die Polizei Lehrte unter Telefon (05132) 8270 wenden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn